'Ser famoso não anula humanidade', afirma Maísa

A atriz Maisa Silva fez referência à participante do BBB Lumena para comparar que, na internet, há pessoas que também "implicam com qualquer coisa boba". A sister virou meme por "autorizar" ou "proibir" o que os outros integrantes da casa fazem ou deixam de fazer. No Twitter, a artista afirmou que tudo é motivo para briga, desde comida até opinião sobre ficção.

A conversa na rede social enveredou para a ideia de que a fama implica em aceitar o assédio e as críticas do público. "Ser famoso não anula humanidade", disse Maísa. "Se eu estou com um interruptor apagado e outro aceso, já vem encher o saco", disse. Questionada sobre se estaria defendendo Lumena, Maisa respondeu que "jamais".

Uma pessoa comentou que o fato de Maisa ter um psicólogo e não se deixar afetar é positivo, mas a atriz afirmou que, por vezes, sente o impacto dessa "vigilância". "Me afeta sim, mas eu dou um tempo e tento pensar nas pessoas que torcem por mim, que eu impacto positivamente na vida de milhões de pessoas e que nem Jesus agradou a todos", disse.

A apresentadora falou ainda sobre a ideia que algumas pessoas têm de que ser famoso é encarar as consequências do assédio do público. Ela contou que percebeu isso quando, no enterro dos bisavós dela, pediram para tirar uma foto. "Entendi que seria para sempre isso."

Por fim, Maisa falou que já ouviu muito frases como "você quis ser famosa, estão aí as consequências". "O tanto que eu já ouvi isso, gente. E eu nunca pedi", respondeu a um comentário.