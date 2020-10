Secult lança nesta quinta-feira mais um edital e chamada pública da Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult) lança nesta quinta-feira (29) o edital de Festivais Integrados e o Chamamento Público para instituições parceiras, que vão cooperar com a secretaria na execução de outros quatro editais em diversas linguagens e práticas artísticas e culturais.

O credenciamento para a chamada pública segue aberto até o dia 9 de novembro de 2020, e as inscrições para o edital de 'Festivais Integrados' irão até o dia 12 do mesmo mês, no site leialdirblanc.pa.gov.br.

O edital de 'Festivais Integrados' é voltado para pessoa física ou jurídica maior de 18 anos, residente, sediada ou domiciliada no Pará há pelo menos dois anos e com atuação cultural de, pelo menos dois anos, dentro ou fora do Estado.

As pessoas físicas podem inscrever propostas como representantes de grupos ou coletivos culturais não formalizados, desde que apresente carta coletiva de anuência do grupo/coletivo, disponível no Anexo II do edital.

Serão 50 prêmios de R$ 70 mil, destinados a propostas culturais voltadas à produção de Feiras Criativas e Festivais de multilinguagens que tragam em sua programação ações de economia criativa, ciclo de oficinas e debates, apresentação de grupos artísticos (diversas linguagens), feiras temáticas, entre outros.

Do total de prêmios, 15 serão direcionados para a região do Guajará e 35 para as demais regiões de integração do Pará, segundo a política pública de interiorização do acesso aos recursos públicos, totalizando investimento de R$ 3,5 milhões.

"A etapa cumprida nesta semana é mais um resultado do processo de construção colaborativa com os setoriais de linguagens e práticas artísticas. Dessa vez, a chamada pública parceiras contempla a cultura popular muito forte no nosso Estado, com prêmios para voltados para as escolas de samba, quadrilhas, coletivos, pássaros juninos, cordão de boi, cordão de bicho, então é uma etapa muito importante, muito cara na nossa política pública de valorização da cultura popular'', frisou a secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal.