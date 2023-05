Scarlett Johansson é destaque no Festival de Cannes; atriz estrela o filme 'Asteroid City'

Scarlett Johansson, 38 anos, brilhou ontem, 23, no Red Carpet do 76º Festival de Cinema de Cannes e exibiu um vestido tubinho rosa com as alças brancas, parecendo um sutiã. A peça ousada é da Prada. Já para a coletiva de imprensa na manhã de hoje, 24, atriz exibiu um vestido justo, com listras horizontais nas cores rosa, preto e laranja e roubou a atenção dos fotógrafos na estreia de "Asteroid City", uma das principais atrações da edição.

"Asteroid City" é dirigido e co-produzido por Wes Anderson. Scarlett interpreta a protagonista Midge Campbell e contracena com Tom Hanks, Margot Robbie e Adrien Brody. O elenco do filme se destacou no Festival de Cinema de Cannes, que chega ao seu nono dia.

Confira as fotos: