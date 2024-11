'Saudosa Natureza': Nazaré Pereira e Márcio Macêdo fazem show para celebrar a identidade brasileira

Em meio aos efeitos das mudanças climáticas no planeta que atingem também a Amazônia, um canto de celebração da amizade e sobre histórias, imagens e cuidados com o bioma amazônico será escutado neste domingo, dia 10, às 19h, no Teatro Municipal de Ananindeua, entoado pela cantora Nazaré Pereira e pelo cantor, compositor e produtor cultural Márcio Macêdo. Trata-se do show "Saudosa Natureza", cujo título sugere uma saudação e também um alerta para a preservação desse bioma e também se refere aos 15 anos da parceria musical de Nazaré e Márcio. No show inédito, os dois artistas vão mostrar ao público canções que gravaram em suas carreiras, outras em dupla, carimbós e clássicos da música popular celebrando o Brasil singelo e profundo em suas manifestações culturais, como "Cuitelinho" e "Estrada do Sertão".

"A minha parceria com o Márcio é, sobretudo, é uma questão de respiração musical, quer dizer, viajamos, sonhamos, em que a gente passa bem as letras para as pesoas, divide com as pessoas, o Márcio é especialista nisso", declara Nazaré Pereira. Ela diz que é bom escutar Márcio Macêdo porque ele tem umas letras diferenciadas, como diz. "As letras dele são todas sonhadas, elas buscam as realidades do coração das pessoas, e isso é muito importante e o público adora", ressalta Nazaré.

Sobre a sonoridade de seu trabalho que conquistou a Europa mostrando ritmos da Amazônia e do nordeste do Brasil, Nazaré Pereira, que nasceu na floresta do Acre, diz que gravou o primeiro disco dela em 1978. Em 1982, Nazaré levou seu parceiro Luiz Gonzaga para Paris para um show conjunto, iniciando uma carreira internacional.

Artistas cantam histórias e cenas da vida amazônica para celebrar a amizade (Foto: Divulgação)

Nazaré adotou a temática amazônica em seu trabalho e dialoga com compositores variados, como Waldemar Henrique, João Donato (também do Acre), Nilson Chaves, Ronaldo Silva, Pedrinho Cavalero, Pedrinho Callado e Messias Lira, Almirzinho Gabriel entre outros. Fora as composições autorais de Nazaré, como "Carimbó Sentimental" que ela fez com o violonista Nêgo Nelson. Nesse período, Nazaré gravou "Xapuri do Amazonas", em homenagem à mãe dela, um grande sucesso dessa cantora.

O sucesso dessa artista nascida em Icoaraci (prestes a completar 50 anos de carreira) a levou para morar na França. Como a cantora relata, a música "Amarelinha" deu a Nazaré o Disco de Ouro, porque foi feita uma adaptação ao idioma francês para as crianças cantarem e, então, virou sucesso. "Quem vive na Amazônia, respira a Amazônia, respira a mata, a flora, a fauna, e o povo não quer que se destrua a floresta", enfatiza Nazaré Pereira.

Encontro

Acerca do show "Saudosa Natureza", Nazaré destaca que o termo "saudosa" se dá pelo fato de ela não viver na região e que o público vai conferir músicas que falam das maravilhas da Amazônia, não só o carimbó, mas o lundu, boi-bumbá e outros ritmos. Nazaré e Márcio vão contar com a presença do cantor Mário Mouzinho, Heraldo Santos e José Sagica nas percussões; Gileno Foinquinos, nas guitarras, e Príamo Brandão, no contrabaixo.

"Carimbó é sangue, bandeira do lugar", cantava Márcio Macêdo em 2008, quando Nazaré Pereira o viu pela primeira vez, no palco do Festival da Canção Ouremense, em Ourém, nordeste do Pará. A canção "Bandeira do lugar", escrita por Márcio, venceu o festival naquele ano e inspirou uma amizade que se fortalece em projetos conjuntos.

Márcio é conhecido de festivais de música dentro e fora do Pará, e entre as canções dele "Negro Sol" é uma das mais conhecidas e pedidas pelo público em shows. "Eu sempre fui muito ligado na musicalidade nortista e admiro muito o trabalho da Nazaré, pelo talento e pela luta, ela nasceu em um lugar onde a próxima casa fiada a quatro horas de distância e hoje tem uma trajetória importante, digna; esse show é um marco na minha carreira", salienta o cantor.