Sarah, do ‘BBB21’, revelou ter contracenado com personagem do seriado Lucifer

A brasiliense Sarah, de 29 anos, entrou no ‘BBB 21’ como integrante do time ‘Pipoca’, mas tudo indica que ela tem o seu “quê” de ‘Camarote’ também. Na tarde desta sexta-feira (5), o administrador do perfil da sister nas redes sociais, revelou que ela foi figurante na série Lucifer, da Netflix, e contracenou nada menos do que Tom Ellis, ator principal do seriado.

“Alô Netflix Brasil , a Sarah disse que já foi figurante na série Lucifer e ficou pertinho do Tom Ellis. Bora maratonar e ver quem acha ela primeiro?”, escreveu no Twitter.

Alô @NetflixBrasil, a Sarah disse que já foi figurante na série Lucifer e ficou pertinho do Tom Ellis. Bora maratonar e ver quem acha ela primeiro? 😜 — Sarah Andrade 👒 (@ssarahandrade) February 5, 2021

Globo que se cuide... A melhor figurante que Los Angeles já viu 😂 pic.twitter.com/GdoFBDJPCe — Sarah Andrade 👒 (@ssarahandrade) February 5, 2021

Rapidamente os internautas que são fãs da participante conseguiram achá-la na quarta temporada do seriado, no quinto episódio. Sarah e outros figurantes aparecem dançando em uma boate antes de ocorrer uma cena de ação, que acaba com Lucifer baleado.

AQUI ADM ELA NA KUX pic.twitter.com/FozMthLSZ0 — isah. (@isahpeiixoto) February 5, 2021

É A SARAH AQUI ?? SOCORROOOOO pic.twitter.com/atEBgqcCDD — mi 🥣 (@tuitamichelle) February 5, 2021

Confira o trecho do episódio em que Sarah aparece: