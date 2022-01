São Sebastião recebe homenagens em Cachoeira do Arari

A cidade de Cachoeira do Ararí, na ilha do Marajó, voltou a ser palco da Festividade em Homenagem ao Glorioso São Sebastião, no estado do Pará. Cerca de cinco mil pessoas participaram da cerimônia, na Fazenda Cuieiras, na noite do últoimo domingo (9).

Os mastros obedeceram a tradição e foram conduzidos em cortejo até a praça na frente da cidade e lá enterrados, onde vão permanecer até o próximo dia 20 de janeiro, data de encerramento da Festividade, quando ocorre a derrubada dos três mastros a golpes de machado.

A manifestação cultural e religiosa é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, como patrimônio cultural do povo brasileiro.