VÍDEO: Samba de rua arrasta multidão em Portugal e cena viraliza na internet

Vídeos que mostram milhares de pessoas dançando samba e pagode nas ruas da cidade do Porto, em Portugal, estão viralizando nas redes sociais. O que surpreende é que as imagens, que poderiam facilmente ser do Brasil, mostram a força da cultura brasileira em solo europeu.

A festa “Samba no Porto” chamou a atenção nas redes por reunir uma multidão em torno dos ritmos brasileiros. As imagens que ganharam destaque são da 32ª edição do projeto, realizada no dia 19 de julho, que levou samba e pagode para as ruas da cidade portuguesa e reuniu cerca de sete mil pessoas em nove horas de evento.

Vídeos viralizam nas redes sociais

Os vídeos publicados no perfil oficial do evento já acumulam inúmeras visualizações e comentários emocionados de brasileiros e portugueses. “Eu cantei, dancei e até chorei de tão emocionante que foi esse samba. Obrigada pelo evento maravilhoso!”, comentou uma internauta. “Mais um motivo pra me mudar para Portugal”, declarou outra. “A colonização reversa está a todo vapor”, brincou uma terceira.

Próxima edição do evento já tem data marcada

A 33ª edição do Samba no Porto já tem data marcada: 13 de setembro. Assim como nas edições anteriores, o evento promete levar muito samba, pagode e cultura brasileira aos portugueses — e também aos muitos brasileiros que vivem ali.

