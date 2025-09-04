Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Samba de rua arrasta multidão em Portugal e cena viraliza na internet

Cultura brasileira movimenta as ruas do Porto e atrai milhares de pessoas

Riulen Ropan
fonte

O evento tem se consolidado como um dos principais pontos de encontro entre brasileiros no exterior e portugueses apaixonados pela música brasileira. (Foto: Reprodução / Instagram)

Vídeos que mostram milhares de pessoas dançando samba e pagode nas ruas da cidade do Porto, em Portugal, estão viralizando nas redes sociais. O que surpreende é que as imagens, que poderiam facilmente ser do Brasil, mostram a força da cultura brasileira em solo europeu.

A festa “Samba no Porto” chamou a atenção nas redes por reunir uma multidão em torno dos ritmos brasileiros. As imagens que ganharam destaque são da 32ª edição do projeto, realizada no dia 19 de julho, que levou samba e pagode para as ruas da cidade portuguesa e reuniu cerca de sete mil pessoas em nove horas de evento.

VEJA MAIS

image Antes de apresentação em Belém, Suel lança single inédito ‘Cama de Amigos’
Neste sábado, 06, o artista apresenta o Pôr do Suel em Belém

image Pará recebe pela 1ª vez Festival Gospel com inscrição gratuita
Cantores Leandro Borges e Fernanda Brum são os jurados

image Arraial do Pavulagem lança preparação para o Arrastão do Círio em evento nesta sexta-feira (05/09)
No dia em que é celebrado o Dia da Amazônia, o Instituto Arraial do Pavulagem "abre os caminhos" para o Arrastão do Círio 2025

Vídeos viralizam nas redes sociais

Os vídeos publicados no perfil oficial do evento já acumulam inúmeras visualizações e comentários emocionados de brasileiros e portugueses. “Eu cantei, dancei e até chorei de tão emocionante que foi esse samba. Obrigada pelo evento maravilhoso!”, comentou uma internauta. “Mais um motivo pra me mudar para Portugal”, declarou outra. “A colonização reversa está a todo vapor”, brincou uma terceira.

Próxima edição do evento já tem data marcada

A 33ª edição do Samba no Porto já tem data marcada: 13 de setembro. Assim como nas edições anteriores, o evento promete levar muito samba, pagode e cultura brasileira aos portugueses — e também aos muitos brasileiros que vivem ali.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Samba

portugal

cultura brasileira em portugal
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADES

Antes de apresentação em Belém, Suel lança single inédito ‘Cama de Amigos’

Neste sábado, 06, o artista apresenta o Pôr do Suel em Belém

04.09.25 13h50

INSCRIÇÕES

Pará recebe pela 1ª vez Festival Gospel com inscrição gratuita

Cantores Leandro Borges e Fernanda Brum são os jurados

04.09.25 11h59

MODA CIRCULAR

Moda, música e conexão: 'No Garimpo' ganha as ruas de Belém no domingo (7)

Evento chamado 'No Garimpo' mostra o movimento da moda urbana de Belém

03.09.25 20h27

SUCESSO

Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com shows cheios e carinho do público paraense, cantor do Nosso Tom e Cabanagem, e sonha em gravar com Djavan

03.09.25 12h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Apresentador Raul Gil é internado em hospital nesta quinta-feira (4)

Apresentador de 87 anos foi levado à unidade de saúde; estado de saúde não foi informado

04.09.25 8h02

INSCRIÇÕES

Pará recebe pela 1ª vez Festival Gospel com inscrição gratuita

Cantores Leandro Borges e Fernanda Brum são os jurados

04.09.25 11h59

CULTURA

‘Como é que pode?’: Gabriel Louchard faz comédia e mágica com o público em Belém

Em cartaz há 10 anos, espetáculo une comédia com números de mágica para falar das surpresas do dia a dia das pessoas, capazes de gerar boas risadas e descobertas

04.09.25 8h00

ESPETÁCULO

Theatro da Paz recebe peça com Renata Sorrah em parceria com a Companhia Brasileira de Teatro

Peça dirigida por Marcio Abreu será apresentada entre os dias 5 e 7 de setembro, com ingressos já disponíveis

04.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda