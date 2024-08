Samba de Cacete é reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Pará

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou nesta terça-feira, 28, por unanimidade, o Projeto de Lei n° 825/2023, que reconhece o Samba de Cacete como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará. O PL é de autoria do deputado Carlos Bordalo.

O Samba de Cacete é considerado uma expressão da ancestralidade do povo paraense. "Através de suas melodias, do som do tambor e da dança, narra a cultura e a história de luta e resistência da Amazônia negra", publicou o gabinete do deputado.