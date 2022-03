Salomão Habib e Gabriella Florenzano apresentam o concerto "Cais"

O violonista Salomão Habib e a cantora lírica Gabriella Florenzano se unem para o concerto “Cais”, na próxima quinta-feira (3), às 20h, no palco do Teatro Margarida Schivasappa. O concerto é beneficente e é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 na porta do teatro é obrigatório o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

A programação é promovida por meio da Fundação Cultural do Pará com objetivo de ajudar crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. A renda do show será doada à Fraternidade Católica Ágape da Cruz, dirigida pelas Irmãs Raimunda Rodrigues e Josefa Iglesias, que mantém um abrigo em Portel e um centro social em Ananindeua, acolhendo crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual no arquipélago do Marajó.

Para a apresentação do espetáculo CAIS foi feito um criterioso trabalho de escolha de repertório entre autores paraenses e mundiais. “Será somente eu e Gabriela no palco e por esse detalhe a "conversa" entre voz e cordas foi tecida com muito cuidado para que o público aprecie contracantos melódicos e arranjos que foram criados especialmente para o evento”, explica o violonista.

É a primeira vez que os dois artistas apresentam um trabalho juntos. O repertório evidencia a voz forte e sólida de uma contralto que tem na voz cores vibrantes em notas marcantes. “Sentimos que houve uma harmonia musical entre o meu estilo de tocar e fazer arranjos, com o modo de Gabriela pensar a música. Temos projeto para seguir com esse espetáculo por outros lugares do Brasil, América Latina e da Europa”, acrescenta Habib.

Sobre a parceria, Salomão Habib diz que o canto e o violão são parceiros antigos, porém as peças não colocam o violão como instrumento acompanhante simplesmente. Além de haver momento solo no espetáculo, os arranjos fazem violão e voz cantarem em contrapontos e harmonias especialmente criadas para se obter o ambiente perfeito de musicalidade entre os dois instrumentos, violão e voz.

A cantora lírica Gabriella Florenzano diz que se sente feliz e honrada com a parceria com Salomão Habib, pois sempre foi admiradora do seu trabalho. Ela diz que parceria é para além da música, pois é uma troca de generosidade, de conhecimento e de solidariedade. Ela diz que se sente feliz, pois Salomão é um artista que usa da arte como transformação social.

O repertório é diverso e mostra os percursos dos dois artistas. “Está muito bonito, eu estou apaixonada e não vejo a hora de mostrar para o público”, disse Gabriella.

Durante o concerto, a cantora vai estrear uma composição de Salomão Habib e João de Jesus Paes Loureiro.

Violonista, compositor, professor, arranjador, pesquisador, produtor musical, escritor e “imortal” da Academia Paraense de Letras, Salomão Habib estudou violão clássico e teoria da música no Conservatório Carlos Gomes com formação na Escola de Música de Havana, em Cuba. Cursou Direito na Unama. Foi docente do curso de Bacharelado em Educação Artística com Especialização em Música da Universidade Estadual do Pará, professor do Conservatório Carlos Gomes durante 25 anos e membro do Conselho de Cultura da Fundação Carlos Gomes, além de diretor do Teatro Waldemar Henrique ao longo de uma década.

Gabriella Florenzano é cantora lírica, doutoranda em Ciência e Tecnologia das Artes e pesquisadora do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes da Universidade Católica do Porto, em Portugal. É graduada em Canto Lírico, pós-graduada em Ópera e Estudos Músico-Teatrais e diplomada em Teatro Musical. Sua carreira passa por palcos brasileiros no Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina; Estados Unidos, México, Alemanha, Itália, França e Portugal, onde é radicada.

A cantora também é graduada em Comunicação Social e mestra em Cinema Documental, já dirigiu e atuou em curta-metragens exibidos em festivais brasileiros e europeus.

Serviço:

Concerto “Cais” – Gabriella Florenzano e Salomão Habib

Data: 03 de março de 2022

Local: Teatro Margarida Schivasappa (Av. Gentil Bitencourt, 650, esquina com Ruy Barbosa, Belém – PA, 66035-340).

Hora: 20h

Ingressos: comprovante de Pix ou transferência bancária para a Fraternidade Católica Ágape da Cruz, de qualquer valor. PIX: 509 851 082 15 (Irmã Maria Josefa Iglesias Fernandes) ou Banco do Brasil – agência 2486-4 – conta corrente 14.177-1 (FRACAMISAC, CNPJ: 10.766.643/0001-02).