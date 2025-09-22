Sairé 2025: Boto Cor de Rosa é campeão com enredo que exalta tradição ribeirinha

Com 473 pontos, o Boto Cor de Rosa foi consagrado campeão do Sairé 2025, garantindo seu 12º título na tradicional disputa dos botos. A apuração ocorreu na tarde desta segunda-feira (22), no Lago dos Botos, em Alter do Chão, distrito de Santarém, no oeste do Pará. A competição é uma das principais atrações da Festa do Sairé, que começou no dia 18 e encerrou nesta segunda-feira, reunindo milhares de visitantes e moradores.

Foram 16 itens avaliados pelos jurados. O Boto Cor de Rosa apresentou o tema “Catraia: Encantaria do Atravessar”, um tributo aos catraieiros que diariamente conduzem turistas entre a vila e a Ilha do Amor. O espetáculo exaltou a resistência desses trabalhadores frente ao avanço das máquinas e celebrou a preservação da cultura local, conquistando o público e os avaliadores.

Em discurso emocionado, o presidente Tiago Vasconcelos agradeceu aos artistas, dançarinos e à equipe de produção. “Os catraieiros representam a resistência e a força das tradições de Alter do Chão. Essa canoa não afundou, essa conquista é resultado de muito trabalho. Quero agradecer aos nossos artistas, aos nossos dançarinos e à diretoria. Essa vitória é de todos que torcem pelo Boto Cor de Rosa. Vamos comemorar”, celebrou.

Assumindo a presidência há menos de nove meses, Tiago ressaltou que o desafio era grande, mas a equipe conseguiu “mudar a cara” do boto em pouco tempo. Ele contou que o coração estava “a mil” com a sensação de dever cumprido.

“Com menos de nove meses de gestão, a gente mudou a cara do boto e nosso objetivo maior teve a resposta hoje: em dois de três anos, ser o primeiro de Alter do Chão”, afirmou, visivelmente emocionado.

Ex-catraieiro, o presidente explicou que a escolha do tema teve significado especial. De forma indireta, destacou que a defesa feita no espetáculo é também uma mensagem de valorização das raízes da vila. Para ele, enquanto estiver na liderança, o compromisso será manter viva a tradição. “Enquanto eu tiver na gestão, sempre vamos pregar essa tradição”, garantiu.

Tiago também comemorou o fato de ser o presidente mais jovem da história do Cor de Rosa e de ter apostado em inovação sem perder a essência. “Eu sempre tive o pensamento de trazer renovação, e apostamos em uma equipe inovadora. Deu certo. Aqui está o resultado: campeão de 2025”, reforçou.

Boto Tucuxi

Já o vice-campeão, Boto Tucuxi, defendeu o enredo “Essência Borari”, valorizando a identidade e as tradições ancestrais do povo indígena Borari, que deu origem à vila de Alter do Chão. Em uma apresentação marcada por força cultural e espiritualidade, a agremiação destacou a importância da memória e da história paraense.

As duas agremiações mobilizaram números grandiosos. Cerca de mil dançarinos se apresentaram em cada espetáculo, que envolveu aproximadamente 2 mil pessoas na produção, incluindo equipes de alegorias, fantasias, coreografia e logística para levar ao Lago dos Botos um dos maiores eventos culturais da Amazônia.

No sábado (20), a grande competição foi acompanhada por autoridades estaduais e federais, entre elas o governador do Pará, Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, o ministro das Cidades Jader Filho, o ministro do Turismo Celso Sabino, o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Chicão, e o prefeito de Santarém, José Maria Tapajós. Para garantir a segurança, mais de 700 agentes das polícias Militar e Civil, além de equipes do Detran e do Corpo de Bombeiros, reforçaram a estrutura do evento.

O governo do Pará também assegurou apoio financeiro para o fortalecimento da tradição, destinando R$ 1,2 milhão por meio do Programa Semear e outros R$ 300 mil pela Secretaria de Cultura (Secult).