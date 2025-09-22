Capa Jornal Amazônia
Sairé 2025: Boto Cor de Rosa é campeão com enredo que exalta tradição ribeirinha

Apuração no Lago dos Botos confirmou a vitória com 473 pontos em uma disputa marcada por emoção

Amanda Martins
fonte

Boto Cor de Rosa conquista 12º título do Sairé em Alter do Chão com homenagem aos catraieiros (Marcelo Santos / Agência Pará)

Com 473 pontos, o Boto Cor de Rosa foi consagrado campeão do Sairé 2025, garantindo seu 12º título na tradicional disputa dos botos. A apuração ocorreu na tarde desta segunda-feira (22), no Lago dos Botos, em Alter do Chão, distrito de Santarém, no oeste do Pará. A competição é uma das principais atrações da Festa do Sairé, que começou no dia 18 e encerrou nesta segunda-feira, reunindo milhares de visitantes e moradores.

Foram 16 itens avaliados pelos jurados. O Boto Cor de Rosa apresentou o tema Catraia: Encantaria do Atravessar”, um tributo aos catraieiros que diariamente conduzem turistas entre a vila e a Ilha do Amor. O espetáculo exaltou a resistência desses trabalhadores frente ao avanço das máquinas e celebrou a preservação da cultura local, conquistando o público e os avaliadores.

Em discurso emocionado, o presidente Tiago Vasconcelos agradeceu aos artistas, dançarinos e à equipe de produção. “Os catraieiros representam a resistência e a força das tradições de Alter do Chão. Essa canoa não afundou, essa conquista é resultado de muito trabalho. Quero agradecer aos nossos artistas, aos nossos dançarinos e à diretoria. Essa vitória é de todos que torcem pelo Boto Cor de Rosa. Vamos comemorar”, celebrou.

Assumindo a presidência há menos de nove meses, Tiago ressaltou que o desafio era grande, mas a equipe conseguiu “mudar a cara” do boto em pouco tempo. Ele contou que o coração estava “a mil” com a sensação de dever cumprido.

“Com menos de nove meses de gestão, a gente mudou a cara do boto e nosso objetivo maior teve a resposta hoje: em dois de três anos, ser o primeiro de Alter do Chão”, afirmou, visivelmente emocionado.

Ex-catraieiro, o presidente explicou que a escolha do tema teve significado especial. De forma indireta, destacou que a defesa feita no espetáculo é também uma mensagem de valorização das raízes da vila. Para ele, enquanto estiver na liderança, o compromisso será manter viva a tradição. “Enquanto eu tiver na gestão, sempre vamos pregar essa tradição”, garantiu.

Tiago também comemorou o fato de ser o presidente mais jovem da história do Cor de Rosa e de ter apostado em inovação sem perder a essência. “Eu sempre tive o pensamento de trazer renovação, e apostamos em uma equipe inovadora. Deu certo. Aqui está o resultado: campeão de 2025”, reforçou.

Boto Tucuxi

Já o vice-campeão, Boto Tucuxi, defendeu o enredo “Essência Borari”, valorizando a identidade e as tradições ancestrais do povo indígena Borari, que deu origem à vila de Alter do Chão. Em uma apresentação marcada por força cultural e espiritualidade, a agremiação destacou a importância da memória e da história paraense.

As duas agremiações mobilizaram números grandiosos. Cerca de mil dançarinos se apresentaram em cada espetáculo, que envolveu aproximadamente 2 mil pessoas na produção, incluindo equipes de alegorias, fantasias, coreografia e logística para levar ao Lago dos Botos um dos maiores eventos culturais da Amazônia.

No sábado (20), a grande competição foi acompanhada por autoridades estaduais e federais, entre elas o governador do Pará, Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, o ministro das Cidades Jader Filho, o ministro do Turismo Celso Sabino, o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Chicão, e o prefeito de Santarém, José Maria Tapajós. Para garantir a segurança, mais de 700 agentes das polícias Militar e Civil, além de equipes do Detran e do Corpo de Bombeiros, reforçaram a estrutura do evento.

O governo do Pará também assegurou apoio financeiro para o fortalecimento da tradição, destinando R$ 1,2 milhão por meio do Programa Semear e outros R$ 300 mil pela Secretaria de Cultura (Secult).

.
