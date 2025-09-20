Sairé 2025: Disputa dos Botos Tucuxi e Cor de Rosa agita noite de sábado (20) em Santarém (PA)

A noite deste sábado (20), na sede do município de Santarém, no oeste do Estado do Pará, será marcada pela Disputa dos Botos Tucuxi e Cor de Rosa, uma da principais atrações da Festa do Sairé, evento religioso e profano, surgido do encontro da cultura indígena e a fé cristã trazida pelos padres jesuítas no século XVII, além de ter elementos da cultura negra. A partir das 21h, vão estar no Lago dos Botos, espaço tradicional da Arena do Sairé, brincantes dos dois Botos, diante de uma plateia formada por pessoas de todas as idades.

No meio dos Botos

Cada agremiação vai dispor do tempo entre uma hora e 30 minutos a duas horas para se apresentar diante do corpo de jurados e do público. Quem ultrapassar ou não cumprir o tempo previsto para sua apresentação será penalizado com 0,5 ponto.

O atual campeão e detentor de 13 títulos é o Grupo Sociocultural Boto Tucuxi. Essa agremiação é presidida por Ana Maria Pinho e tem como vice-presidente Sérgio Ferreira. Com 26 anos de história, o Tucuxi vai entrar na Arena em busca do tetracampeonato. Em 2025, apresenta o tema “Essência Borari” e se exibirá com cerca de 300 integrantes. "Uma das nossas essências mais importantes é a Festa do Sairé", destaca Ana Maria Pinho.

Já o Boto Cor de Rosa traz o tema “Catraia: Encantaria do atravessar”, uma celebração aos catraieiros que conduzem moradores e turistas entre a orla de Alter do Chão e a Ilha do Amor, reconhecidos como patrimônio cultural e imaterial de Santarém. "Vamos nos apresentar com 500 brincantes, nessa homenagem aos catraieiros, pessoas que conduzem as embarcações em Santarém", destaca o presidente do Boto Cor de Rosa, Tiago Vasconcelos de Sousa. Serão 11 alegorias em cena. Nesse Boto, Maria Eulália deixa o item “Rainha do Sairé” e Teo Neves faz sua estreia na apresentação do Boto Encarnado. Essa agremiação registra 11 títulos em 28 anos de história.

As apresentações dos Botos levam em torno de 800 participantes para a Arena. Essas performances mobilizam cerca de 2 mil pessoas na produção, incluindo equipes de alegorias, fantasias, coreografia e logística de todo o espetáculo. Pela ordem, O Boto Tucuxi se apresentará por primeiro e, depois, já na madrugada de domingo (21), será a vez do Boto Cor de Rosa. Em seguida, está agendado um show com a Banda É o Tchan!, por volta das 3h de domingo, no Lago dos Botos.

São 16 quesitos oficiais a serem analisados pelos jurados, com notas de 7,0 a 10,0, e justificativa obrigatória para notas abaixo de 10: Apresentador, Cantador, Rainha do Sairé, Cabocla Borari, Curandeiro, Rainha do Artesanato, Boto Homem Encantador, Boto Animal, Rainha do Lago Verde, Carimbó, Organização do Conjunto Folclórico, Alegorias, Letra e Música, Ritual, Sedução e Galera.

A Prefeitura de Santarém preparou o local da Disputa dos Botos com obras estruturais, organização das áreas e reforço das normas ambientais. A gestão municipal reforça que está vedado o abandono de materiais no espaço público, e penalidades serão aplicadas em caso de descumprimento.

A apuração dos votos se dará na segunda-feira (22). A divulgação oficial do resultado ocorrerá nesta mesma data. Em caso de empate, ambas as agremiações serão declaradas campeãs. O campeão receberá o troféu oficial do Sairé 2025, entregue junto com o troféu do vice-campeão na cerimônia de apuração. Não há premiação em dinheiro. As agremiações recebem incentivo para as apresentações por meio de emendas parlamentares. A Festa do Sairé 2025 prosseguirá até o dia 22. A programação completa pode ser conferida aqui.