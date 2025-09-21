Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Disputa dos Botos marca Festa do Sairé em Alter do Chão; veja quando sai o resultado

Botos Tucuxi e Cor de Rosa encantaram o público no Lago dos Botos

Eduardo Rocha
fonte

Festa da cultura amazônica no Sairé 2025, em Santarém (PA) (Foto: Bruno Cruz / Ag. Pará)

A identidade amazônica ganhou destaque na noite de sábado (20) durante a Disputa dos Botos, em Alter do Chão, distrito de Santarém, oeste do Pará. O evento foi uma das principais atrações da Festa do Sairé 2025, que começou no dia 18 e encerra nesta segunda-feira (22). Brincantes dos Botos Tucuxi e Cor de Rosa se apresentaram para milhares de pessoas que lotaram o Lago dos Botos, arena oficial da competição.

O governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhado da esposa Daniela Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan e outras autoridades estaduais e federais estiveram presentes. O campeão deste ano será anunciado ainda na segunda-feira (22).

Enredos exaltaram cultura e tradição de Alter do Chão

Com 13 títulos conquistados, o Boto Tucuxi apresentou o enredo “Essência Borari”, uma homenagem às tradições culturais e históricas do povo indígena que originou Alter do Chão e o próprio Sairé. A presidente da agremiação, Ana Maria Pinho, explicou que o tema “é um tributo à essência de Alter, um convite para que nunca percamos o vínculo com nossas origens”.

Nas duas apresentações, as agremiações levam em torno de mil participantes para a arena e mobilizam um total de aproximadamente 2 mil pessoas, envolvidas diretamente na produção, incluindo equipes de alegorias, fantasias, coreografia e logística de todo o espetáculo.As apresentações foram avaliadas por três jurados e o resultado final será divulgado no Lago dos Botos.

image Autoridades prestigiaram a Disputa dos Botos, no Sairé 2025 (Foto: Bruno Cruz / Ag. Pará)

Autoridades destacam importância do Sairé

Durante a festa, Helder Barbalho destacou o papel do evento na valorização cultural do Pará. “Nós temos buscado respeitar todos os fazedores de cultura, respeitar a diversidade cultural do nosso estado. Um Estado riquíssimo que em cada cidade tem sua própria tradição cultural. Nós nos orgulhamos muito de acontecer o Sairé e o governo do Estado está junto com a prefeitura, com os botos e com o rito religioso para mostrar aos paraenses, aos turistas e ao mundo a riqueza da nossa cultura”, afirmou o governador.

A vice-governadora Hana Ghassan ressaltou a identidade paraense expressa nas apresentações. “Alter do Chão vive uma das maiores expressões culturais do nosso Estado. O Sairé é mais do que festa: é tradição, pertencimento e orgulho para todos nós”, disse.

Estrutura e segurança reforçadas no festival

Entre as autoridades presentes estiveram também o ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro do Turismo, Celso Sabino, o presidente da Alepa, deputado Chicão, e o prefeito de Santarém, José Maria Tapajós.

O evento contou com estrutura reforçada de segurança, com mais de 700 agentes das polícias Militar e Civil, além do Detran e do Corpo de Bombeiros. Para garantir o fortalecimento cultural, o governo estadual destinou R$ 1,2 milhão por meio do Programa Semear e outros R$ 300 mil via Secretaria de Cultura (Secult).

.
