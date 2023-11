Saiba quem são as atrizes Sadie e Sunny Sandler, filhas de Adam Sandler

A família Sandler esteve presente no lançamento do novo filme "Leo", em Westwood, Califórnia, Estados Unidos. As duas filhas do ator também são atrizes, assim como ele, e já participaram da comédia "Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá!", disponível na Netflix.

Descubra quem são Sadie e Sunny Sandler

Sadie é a filha mais velha, 17 anos, nascida em 2006, em Los Angeles. Embora este seja o primeiro filme em que ela realmente tem um bom tempo de tela, não é o primeiro trabalho diante das câmeras.

A primeira aparição em um filme do pai foi em 2008, quando tinha 2 anos de idade, em "Zohan: O Agente Bom de Corte". Sadie também apareceu brevemente em "Um Faz de Conta que Acontece", "Esposa de Mentirinha", "Juntos e Misturados" e nos mais recentes "Mistério no Mediterrâneo" e "A Missy Errada", entre outros.

A outra filha, Sunny, nascida em novembro de 2008, fez a sua estreia diante das câmeras com o filme "Gente Grande" (2010). A atriz também tem breves aparições em outros filmes, como "Gente Grande 2", "Os 6 Ridículos", "Sandy Wexler" e "O Halloween do Hubie".

Segundo a cineasta Sammi Cohen, as irmãs se interessaram pelo trabalho de direção nos bastidores do longa. Cohen ainda afirma que a dupla trabalha mais que muitos adultos e que as meninas herdaram os dons do pai. A cineasta considera Adam Sandler como um dos atores mais trabalhadores que ela conhece.

No ano passado, as duas escreveram o discurso de agradecimento do pai no Gotham Awards. Segundo Adam, foi um pedido delas após ele revelar não ter preparado nada. E elas cuidaram para ser um discurso marcado pela ironia e bom-humor: "Isso significa muito para ele, considerando que a maioria dos troféus dele são em formato de baldes de pipoca ou mini Oscar falsos que dizem "Pai do ano", que ele mesmo comprou para ele em lojas da Times Square", diz uma passagem do discurso.

As meninas foram geradas durante um casamento de 20 anos. Adam Sandler e sua esposa, Jacqueline, ou Jackie, casaram-se em 2003. Nascida na Flórida, a atriz e modelo converteu-se ao Judaísmo em 2000.

O casal se conheceu nos bastidores de "O Paizão", em 1999. Atualmente, além de atuar, ela produz filmes e também compartilha créditos com o marido, como nas obras "Pixels" e "Meus Sogros Tão Pro Crime".

(Victor Sampaio, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)