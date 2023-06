Saiba quem é ‘Willi Ninja’ celebrado com um Doodle do Google

Ao abrir o navegador do Google nesta sexta-feira, 9, é possível ver um Doodle - um desenho que altera a logo do Google em prol de uma causa - de Willi Ninja, artista conhecido como o "Padrinho do Voguing" e responsável por abrir espaços para as pautas da comunidade preta LGBTQIAP+ nas décadas de 1980 e 1990.

Willi Ninja foi um dançarino e coreógrafo, criou a "The Iconic House of Ninja" em tradução ao português, A Icônica Casa dos Ninjas. A Casa ainda existe, mesmo com sua morte em setembro de 2006. Nasceu em 1961 e cresceu em Flushing, em Nova Iorque. Começou a dançar por incentivo de sua mãe, que o levava para assistir apresentações de ballet no Apollo Theater. Willi não podia pagar por aulas, mas aprendeu movimentos e se transformou em um mestre do voguing, a dança surgiu na cena ballroom e se tornou símbolo de resistência das comunidades LGBTQIAP+ negras e latinas.

Willi Ninja foi dançarino e coreógrafo icônico, conhecido como o ‘Padrinho do Voguing’ e se tornou referência na luta da comunidade LGBTQIAP+ (Reprodução / Internet)

O artista apresentou no NewFest New York LGBT Film Festival o documentário "Paris is Burning", apresentado por ele e sua casa. O fato aconteceu há 33 anos. Por sua relevância, o Google o homenageou. O vídeo apresenta membros atuais da House of Ninja dançando em homenagem ao legado de Willi Ninja.

