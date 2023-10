Saiba o que mudou na vida de Diones Coelho, motorista que atropelou o ator Kayky Brito

Diones Coelho, o motorista que atropelou Kayky Brito, teve mudanças significativas em sua vida, após o acidente trágico envolvendo o ator. Com mais de 150 mil seguidores nas redes sociais, o motorista, que ficou conhecido pela responsabilidade em ajudar Kayky Brito no momento do acidente, Diones comprou um novo carro com a ajuda de uma vaquinha online.

VEJA MAIS

Carro novo

Através de uma publicação nas redes sociais, ele agradece a ajuda dos seguidores. “Hoje, estou pegando o novo carro para poder trabalhar em uma categoria melhor nos aplicativos”, escreveu. Ainda na legenda, o motorista também aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio recebido. “Mais uma vez gratidão a todos, que Deus prospere em todas as áreas da vida de cada um de vocês! Com certeza estão desde sempre em minhas orações”, disse.

Proposta para influenciador

Diones disse que recebeu uma proposta para se tornar um influenciador digital, mas recusou. Em um vídeo, ele explicou que a oferta era para divulgar jogos de aposta e ganharia cerca de R$ 500 mil. “Meu coração não tá em dinheiro, não é isso que me move. Meu Deus não é o dinheiro, é o Deus que está no céu, é lá que se encontra paz”, completou.

O homem ainda rebateu algumas críticas que recebeu por usar o selo azul de verificação no Instagram, que costuma ser usado por figuras notáveis na rede social. “O motivo disso, que até me orientaram, era porque estavam criando perfis ‘fakes’ do meu Instagram e pedindo dinheiro, se aproveitando da situação. Fiz isso [verificar o perfil] para as pessoas identificarem qual é realmente o meu perfil. O meu propósito aqui não é pedir dinheiro ou Pix, é falar do amor de Jesus e dar uma palavra a quem precisa”, declarou o motorista.