SAG Awards muda de nome, para ser conhecido como 'o Prêmio do Ator'

O SAG-AFTRA, sindicato americano de atores e profissionais de mídia, anunciou que o SAG Awards vai mudar de nome a partir da sua 32ª Edição. A premiação será renomeada para The Actor Awards, ou, em português, O Prêmio do Ator.

Segundo a organização, a mudança serve para que o nome da premiação esteja alinhado ao troféu entregue aos vencedores. A estatueta física entregue pelo SAG Awards desde que a cerimônia foi formalizada, em 1995, é conhecida como o Ator.

"Queríamos dar um reconhecimento mais claro ao nosso público, tanto nacional quanto internacional, em relação ao que a premiação representa. Honramos atores em cinema e televisão", afirmou o SAG-AFTRA, em comunicado. "Definir o foco do prêmio nesses dois elementos se tornou o caminho mais claro e direto para o novo capítulo do prêmio. Com a audiência global se expandindo com a Netflix, pareceu o momento correto."

A estratégia, desta forma, também tem relação com a mudança de plataforma. O streaming assumiu os direitos globais de transmissão do SAG Awards em 2024. No entanto, há uma dificuldade de capturar a audiência global. A ideia, com a mudança, é fazer o prêmio soar mais familiar para uma audiência que não está familiarizada com a existência do SAG ou seu significado.

O novo nome, portanto, já vale para esta temporada de premiações. O 32º SAG Awards - ou, agora, Actor Awards, acontece em 1º de março de 2026, duas semanas antes do Oscar. A cerimônia é um dos termômetros para o prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e contempla profissionais em categorias como melhor elenco, melhor ator/atriz e melhor ator/atriz coadjuvante, tanto para cinema quanto para a televisão.