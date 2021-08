Romana Novais nega crise no casamento com Alok

A médica Romana Novais, esposa do DJ Alok, abriu espaço para seus seguidores enviarem perguntas no Instagram e revelou, entre outras coisas, que o casamento com o DJ vai muito bem, diferente de boatos que surgiram na web que eles estariam com uma grande crise no casamento. Na rede social, ela explicou que os dois têm o costume de conversar sempre que algo ruim acontece.

“A gente já brigou, óbvio, mas aqui em casa é proibido dormir sem resolver o ‘problema’”, disse Romana. Ao ser questionada sobre ciúmes, ela nela garantiu que não é ciumenta e confessou que tem até a senha do celular do marido: “Verdade que você é ciumenta ao ponto de mexer no celular do Alok escondido?”, perguntou um seguidor. “Mentira. Não vejo necessidade. Tenho a senha do celular dele e também certeza que não preciso fazer isso”, garantiu Romana.