Rodrigo Bocardi é demitido da TV Globo por 'descumprir normas éticas' da emissora

A Globo anunciou na noite desta quinta-feira (30) a demissão de Rodrigo Bocardi, âncora e apresentador do Bom Dia São Paulo. De acordo nota oficial da emissora, a decisão foi tomada após o jornalista "descumprir normas éticas”. Sabina Simonato, que coapresentava o programa, agora assume interinamente o telejornal matinal a partir desta sexta-feira (31). O jornalista esteve na emissora há quase 26 anos.

“A partir de amanhã, dia 31, a jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do novo telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, neste sábado, dia 1º de fevereiro, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente”, diz a nota.

VEJA MAIS

O comunicado da TV Globo conclui: “Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance.”. Segundo o jornalista Flávio Ricco, nos bastidores da emissora a causa apontada da demissão seria “assédio moral”.

Outra possibilidade corre nos bastidores da emissora. Segundo fontes do Metrópoles, o jornalista estaria trabalhando na assessoria de comunicação de prefeituras e estaria recebendo dinheiro de um partido político.

Trajetória de Rodrigo Bocardi na TV Globo

Rodrigo Bocardi entrou na TV Globo em 1999 como editor de texto do SPTV - 2ª edição (atualmente chamado de SP2), onde ficou por um mês. Luiz Cláudio Latgé, editor-chefe do Jornal da Globo na época, estava precisando de um editor de economia e fez um convite ao jornalista para a nova fase do noticiário de fim de noite, ao lado da jornalista Ana Paula Padrão.

Após uma década, Bocardi se tornou correspondente da emissora em Nova York durante quatro anos. Ao retornar ao Brasil, em 2013, o jornalista se tornou âncora do Bom Dia São Paulo onde permaneceu até sua demissão. Ele também fazia participações diárias no Bom Dia Brasil para informar notícias sobre São Paulo.

Desde 2016, Bocardi estava a frente de plantões do Jornal Nacional. Sua última apresentação no telejornal foi na edição do último sábado (25) ao lado da jornalista Ana Paula Araújo.

Em 2023, Rodrigo Bocardi foi um dos apresentadores da transmissão ao vivo do Carnaval de São Paulo.