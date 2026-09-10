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Rodrigo Bocardi é acusado de extorsão; SBT diz 'avaliar medidas'

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após um vídeo publicado por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, no início de setembro

Estadão Conteúdo
fonte

Rodrigo Bocardi (Instagram @rodrigobocardi)

O SBT está analisando uma denúncia de uma suposta extorsão envolvendo o jornalista Rodrigo Bocardi. O caso ganhou repercussão nas redes sociais após um vídeo publicado por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, no início de setembro.

Na publicação, Donizette não cita o nome de Bocardi, mas afirma ter sido coagido por um jornalista funcionário do SBT e ex-Globo a fazer pagamentos para que fosse realizada uma cobertura positiva sobre seu trabalho na cidade da Região Metropolitana de São Paulo. Nas redes sociais, o jornalista negou as acusações.

Bocardi não participou da apresentação do jornal SBT Cidades nesta quinta-feira, 10. A atração foi comandada somente pela apresentadora Érica Reis. O SBT não confirmou se a ausência do jornalista está relacionada à denúncia.

O apresentador está na emissora desde junho. Inicialmente, o SBT Cidades contava com colaboração da BocaTV, canal de mídia digital e jornalismo independente criado por Bocardi, mas o fim da parceria foi anunciado na última terça, 8 de setembro.

"Quer dizer que você é homem pra caramba, irmão, pra poder ficar extorquindo as pessoas, extorquindo os prefeitos, né? Extorquindo as lideranças políticas, fazendo essa sujeira que você sabe fazer Aí quando eu falo que vou te denunciar, e você sabe que eu vou, você sabe o que eu tenho. Você sabe que se eu subir o vídeo, eu acabo com a sua carreira", ameaça o ex-secretário.

O Estadão tenta contato com Donizette e a prefeitura de Embu das Artes. Em caso de retorno, a reportagem será atualizada.

Em seu perfil, Bocardi questionou as denúncias: "Não tem um vídeo, não tem um áudio. Cadê?". O jornalista afirma que há várias denúncias sobre a gestão da prefeitura de Embu das Artes e diz que a Boca TV, ao receber uma denúncia, faz um processo de triagem e questiona as prefeituras e órgãos responsáveis.

Em nota ao Estadão, o SBT confirmou que tomou conhecimento da denúncia pelas redes sociais e "acompanha o caso para avaliar eventuais medidas".

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Rodrigo Bocardi

extorsão

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