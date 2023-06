Reese Witherspoon de ‘Legalmente Loira’ é a atriz mais rica do mundo, saiba mais

Reese Witherspoon, 47 anos, é a atriz mais rica do mundo segundo um levantamento realizado pela Revista Forbes, especializada em assuntos financeiros. A atriz é conhecida por inúmeros trabalhos na frente e por trás das câmeras e se tornou a estrela do filme “Legalmente loira”, de 2001 e sua carreira só ascendeu. O seu patrimônio soma o valor de 440 milhões de dólares aproximadamente R$ 2,1 bilhões.

Reese Witherspoon conseguiu ampliar sua fortuna e ser considerada a atriz mais rica do mundo após a venda de uma parte de sua produtora, a Hello Sunshine, que foi fundada em 2016, com o intuito de mudar as narrativas das personagens femininas no audiovisual. A produtora já ganhou títulos como o Emmy com “Big Little Lies”, “Daisy Jones and The Six” e “Little Fires Everywhere”.

