Brasileira Raynara Negrine desfila para grandes marcas na França

A brasileira Raynara Negrine é mais o novo nome brasileiro fincando o pé no olimpo da moda internacional. Natural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), Raynara Negrine foi eleita pela poderosa Dior para integrar o desfile de alta-costura, apresentado na última segunda-feira (5). Como se não bastasse, a Maison Alaïa elegeu a jovem para abrir a apresentação da grife, em Paris.

Aos 17 anos, a brasileira vem chamando atenção do mercado fashion internacional. Raynara já foi destaque em outras disputadas passarelas, como Chanel, Fendi, Celine e, mais recentemente, para Jacquemus, onde desfilou ao lado das supermodelos Kendall Jenner, Bella Hadid e Adut Akech.

Raynara foi descoberta em 2017 pelo The Look Of The Year, mesmo concurso de modelos que, em tempos anteriores, revelou nomes como Gisele Bündchen e Isabeli Fontana.

Raynara superou desafios até consagrar-se na moda internacional. "Vim de uma família humilde, minha mãe trabalha como empregada doméstica e tenho muito orgulho das minhas raízes. Aprendi com todos os desafios que passei. Estou muito feliz por poder representar o Brasil em desfiles tão importantes", comemora.

