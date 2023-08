Raimundo Gadelha lança obras de poesia em Belém no próximo sábado

O poeta Raimundo Gadelha, artista que morou em Belém do Pará de 1976 a 1985, radicado há 32 anos em São Paulo, lança em Belém no próximo sábado, 5, a partir das 17h, no espaço Savieira Cultural, os livros de poemas “O Circo”, “Museu de Mim” e “Vida Útil do Tempo”. O lançamento será em um sarau, que terá apresentação do poeta João de Jesus Paes Loureiro, além da participação dos músicos Thaís e Adelbert Carneiro.

Raimundo é formado em publicidade, mas aos 12 anos decidiu que também queria ser escritor. A trajetória literária do escritor começou na capital paraense. “Meu primeiro livro de contos publicado, ‘Tereza, Perdida, Tereza’, foi publicado aqui. Conta com o texto de orelha assinado pelo Edson Franco. Em seguida, publiquei, ‘Colagem Trágica’ e o terceiro, que contou com o apoio do grande Rômulo Mairoana, ‘Esse Circo Tem Futuro’”, declarou.

Raimundo explica que os três livros que serão lançados no sábado já foram lançados em São Paulo e Fortaleza. “Conquistei essa oportunidade de voltar a lançar minhas obras em Belém, após a querida Zildinha Carneiro me reconhecer através de uma entrevista pelo instagram e me apoiar nesse retorno até a capital paraense, após 42 anos retomamos esse contato”, afirmou.

O escritor, que morou três anos no Japão durante uma especialização em comunicação, desenvolveu amor por escrever “tankas”, um estilo de poesia japonesa. E desde então deixa essa marca em suas obras literárias. Ao voltar para o Brasil, decidiu montar uma escritora para publicar poetas talentosos brasileiros que não tinham tantas oportunidades na literatura.

“Chegamos a publicar 1.200 títulos em 28 anos de editora”. Em relação aos livros que serão lançados, em “Museu de Mim”, o escritor utiliza versos densos durante o momento pandêmico em que o isolamento social despertou a solidão dentro de cada um. “É uma viagem da imaginação que cruza com sentimentos reais”.

Já na obra “Circo: desdobrando memórias”, os versos remetem lirismo, gratidão, saudade. Segundo Teruko Oda, haicaista e orientadora do Grêmio Haicai Ipê, “a empatia que Gadelha consegue estabelecer com o leitor através dessa obra é o testemunho do seu talento e criatividade”, destacou.

Na obra “Vida Útil do Tempo”, o destaque também é para a estética do livro, feito com lona de caminhão e com ilustrações especiais que remetem ao tempo. “A reunião desses poemas tem realmente muito a ver com o título, é um questionamento sobre a duração da nossa vida em termos de existência. E também a utilidade que nós conseguimos transformar nossa vida em algo bom para nós mesmos e para os outros”, explicou.

Presença confirmada no lançamento e sarau do próximo sábado, o professor, poeta e escritor, Paes Loureiro fará a apresentação de Gadelha, mas a relação dos dois já é antiga. “É uma honra ter meu grande amigo mais uma vez comigo. Paes Loureiro foi meu professor no primeiro ano da faculdade. O que é mais interessante é que ele fez a apresentação também do meu primeiro livro publicado e eu já publiquei seis livros dele na minha editora ‘Escrituras’. Reencontrá-lo é motivo de muita satisfação”.

A poesia para Raimundo Gadelha é um encontro com você mesmo. “Voce não tem que buscar uma justificativa para o ato de escrever. O poeta escreve por uma necessidade vital de se expressar”, declarou o escritor e poeta, que ressaltou ainda, que escrever é uma forma de se sentir cada vez mais vivo.

Raimundo Gadelha é publicitário, escritor, poeta e fotógrafo. Fez especialização na Universidade de Sophia, em Tóquio no Japão. Viajou cerca de 40 países fotografando e escrevendo. Em 1994, fundou a Escrituras Editoras. Hoje, o poeta conta com 25 livros publicados entre os gêneros de poesia, fotografia, romance e infanto-juvenil.

Agende-se

Lançamento dos livros de poemas “O Circo”, “Museu de Mim” e “Vida Útil do Tempo”

Data: 05/08

Hora: 17h as 19h

Local: Savieira Cultural (Tamoios, 1587)

