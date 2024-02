Quem é James Baldwin? Escritor e ativista é homenageado pelo Google nesta quinta-feira (01)

Nesta quinta-feira (1º), o Google Doodle celebra o legado de James Baldwin, escritor e ativista dos direitos civis norte-americanos, dando início às comemorações do Mês da História Negra nos Estados Unidos.

Considerado uma das maiores referências da literatura estadunidense do século 20, Baldwin dedicou sua obra à exploração de temas como a luta racial, a sexualidade e a identidade.

VEJA MAIS

Quem é James Baldwin?

Nascido em 2 de agosto de 1924, em Nova York, Baldwin cresceu no bairro do Harlem, onde vivenciou as dificuldades e desigualdades da comunidade afro-americana. Após diversos trabalhos para sustentar sua família, o escritor finalmente ganhou uma bolsa de estudos em 1944, mas só alcançou seu sonho de publicar um romance 12 anos depois.

Em 1956, "Vá Contar na Montanha", obra semi-autobiográfica, foi lançado e aclamado pela crítica, consolidando-se como um dos melhores romances da literatura inglesa do século 20. Baldwin mudou-se para Paris aos 24 anos, onde encontrou a liberdade necessária para abordar com mais profundidade sobre suas experiências raciais e sexuais.

Seus ensaios "Ninguém Sabe Meu Nome" e "O Fogo da Próxima Vez" provocaram reflexões e debates sobre a identidade racial e a luta por igualdade. Em "O Quarto de Giovanni", publicado em 1956, Baldwin explorou a temática da homossexualidade masculina de forma inovadora para a época e se tornou um marco na literatura LGBTQIA+.

Ao longo de sua carreira, Baldwin continuou a abordar temas como o racismo, a pobreza e a violência em romances como "Se a Rua Beale Falasse", posteriormente adaptado para um filme premiado com o Oscar em 2018.

Em 1986, ele recebeu a mais alta ordem de mérito francesa, o Commandeur de la Légion d'honneur. No ano seguinte, faleceu em Saint-Paul de Vence, na França.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)