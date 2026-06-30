Que nomes Sabrina Sato pode dar para seu filho? Veja opções, segundo os mais populares de 2025
Desde clássicos que não saem de moda até nomes curtos e internacionais, a lista reúne escolhas tradicionais e outras que ganharam força nos últimos anos
Com o anúncio de que Sabrina Sato e Nicolas Prattes esperam um menino, fãs já começaram a especular qual poderia ser o nome do novo integrante da família. Apesar de o casal ainda não ter revelado como o bebê se chamará, é possível analisar quais nomes estão em alta.
O ranking do Babycenter, plataforma de informações sobre gravidez e primeira infância, evidencia alguns padrões em sua pesquisa de 2025. Desde clássicos que não saem de moda até nomes curtos e internacionais, a lista reúne escolhas tradicionais e outras que ganharam força nos últimos anos.
Os dados coletados pela plataforma evidenciam uma tendência entre os brasileiros: a preferência por nomes curtos, além de os de origem internacional, como Ravi, Théo, Noah, Gael e Liam.
Outra tendência é a popularidade dos nomes compostos, como João Miguel, Pedro Henrique, Ravi Lucca, Davi Lucca e Arthur Miguel.
Ainda, a lista também traz nomes tidos como vintage ou mais tradicionais. Joaquim, Bento, Francisco, Antônio, Otávio e Vicente são alguns dos exemplos.
Confira abaixo o ranking com os 100 nomes mais populares de 2025, segundo o Babycenter:
- Miguel
- Ravi
- Théo
- Arthur
- Heitor
- Davi
- Samuel
- Bernardo
- Benício
- Isaac
- Noah
- Pedro
- Gael
- Gabriel
- Matheus
- Anthony
- Levi
- Matteo
- Joaquim
- Benjamin
- Lucas
- Rafael
- Murilo
- Nicolas
- Vicente
- Lucca
- Henrique
- Kaleb
- Bento
- Leonardo
- Daniel
- Henry
- João Miguel
- Oliver
- Bryan
- Emanuel
- Antônio
- Guilherme
- João Pedro
- Felipe
- Augusto
- Asafe
- Lorenzo
- Thomas
- José
- João
- Gustavo
- Pietro
- Liam
- Pedro Henrique
- Rael
- João Lucas
- Yuri
- Francisco
- Eduardo
- Apollo
- Otávio
- Ravi Lucca
- Davi Lucca
- Anthony Gabriel
- Caio
- Dante
- José Miguel
- João Guilherme
- Otto
- Josué
- Yan
- Nathan
- Matias
- Vitor
- Theodoro
- Thiago
- Kalel
- Luan
- Dom
- João Gabriel
- Ryan
- Estêvão
- Luiz Miguel
- Cauã
- Valentim
- Dominic
- Vinícius
- Enrico
- Martin
- Ethan
- Ícaro
- Raul
- João Vitor
- Jorge
- Arthur Miguel
- Léo
- Ezequiel
- Davi Lucas
- Kauê
- Saulo
- José Henrique
- José Pedro
- Micael
- Abner
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