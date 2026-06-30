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Que nomes Sabrina Sato pode dar para seu filho? Veja opções, segundo os mais populares de 2025

Desde clássicos que não saem de moda até nomes curtos e internacionais, a lista reúne escolhas tradicionais e outras que ganharam força nos últimos anos

Estadão Conteúdo
fonte

Sabrina Sato (Instagram @sabrinasato)

Com o anúncio de que Sabrina Sato e Nicolas Prattes esperam um menino, fãs já começaram a especular qual poderia ser o nome do novo integrante da família. Apesar de o casal ainda não ter revelado como o bebê se chamará, é possível analisar quais nomes estão em alta.

O ranking do Babycenter, plataforma de informações sobre gravidez e primeira infância, evidencia alguns padrões em sua pesquisa de 2025. Desde clássicos que não saem de moda até nomes curtos e internacionais, a lista reúne escolhas tradicionais e outras que ganharam força nos últimos anos.

Os dados coletados pela plataforma evidenciam uma tendência entre os brasileiros: a preferência por nomes curtos, além de os de origem internacional, como Ravi, Théo, Noah, Gael e Liam.

Outra tendência é a popularidade dos nomes compostos, como João Miguel, Pedro Henrique, Ravi Lucca, Davi Lucca e Arthur Miguel.

Ainda, a lista também traz nomes tidos como vintage ou mais tradicionais. Joaquim, Bento, Francisco, Antônio, Otávio e Vicente são alguns dos exemplos.

Confira abaixo o ranking com os 100 nomes mais populares de 2025, segundo o Babycenter:

  1. Miguel
  2. Ravi
  3. Théo
  4. Arthur
  5. Heitor
  6. Davi
  7. Samuel
  8. Bernardo
  9. Benício
  10. Isaac
  11. Noah
  12. Pedro
  13. Gael
  14. Gabriel
  15. Matheus
  16. Anthony
  17. Levi
  18. Matteo
  19. Joaquim
  20. Benjamin
  21. Lucas
  22. Rafael
  23. Murilo
  24. Nicolas
  25. Vicente
  26. Lucca
  27. Henrique
  28. Kaleb
  29. Bento
  30. Leonardo
  31. Daniel
  32. Henry
  33. João Miguel
  34. Oliver
  35. Bryan
  36. Emanuel
  37. Antônio
  38. Guilherme
  39. João Pedro
  40. Felipe
  41. Augusto
  42. Asafe
  43. Lorenzo
  44. Thomas
  45. José
  46. João
  47. Gustavo
  48. Pietro
  49. Liam
  50. Pedro Henrique
  51. Rael
  52. João Lucas
  53. Yuri
  54. Francisco
  55. Eduardo
  56. Apollo
  57. Otávio
  58. Ravi Lucca
  59. Davi Lucca
  60. Anthony Gabriel
  61. Caio
  62. Dante
  63. José Miguel
  64. João Guilherme
  65. Otto
  66. Josué
  67. Yan
  68. Nathan
  69. Matias
  70. Vitor
  71. Theodoro
  72. Thiago
  73. Kalel
  74. Luan
  75. Dom
  76. João Gabriel
  77. Ryan
  78. Estêvão
  79. Luiz Miguel
  80. Cauã
  81. Valentim
  82. Dominic
  83. Vinícius
  84. Enrico
  85. Martin
  86. Ethan
  87. Ícaro
  88. Raul
  89. João Vitor
  90. Jorge
  91. Arthur Miguel
  92. Léo
  93. Ezequiel
  94. Davi Lucas
  95. Kauê
  96. Saulo
  97. José Henrique
  98. José Pedro
  99. Micael
  100. Abner
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Palavras-chave

Sabrina Sato

gravidez

filho

nomes
Cultura
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