Que horas começa o BBB 23 hoje? Neste domingo (19/02), terá formação de paredão na casa

A 23ª edição do Big Brother Brasil já está no ar a mais de um mês e, neste domingo (19/02), que coincinde com o Carnaval, o horário do programa mudou. Aos domingos, o programa inicia após o Fantástico, por volta das 23h. Mas hoje, em especial, ele iniciará mais cedo, às 21h15, por conta da cobertura, ao vivo, da primeira noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Que horas começa o BBB hoje, domingo, 19 de fevereiro?

O Big Brother Brasil 23 vai começar às 22h15 deste domingo, 18 de fevereiro, na TV Globo, logo após o Fantástico. Espera-se que o programa tenha cerca de uma hora de duração, com a transmissão da formação do paredão da semana.

Confira a programação da TV Globo deste domingo, 18 de fevereiro

19h30 - Fantástico;

21h15 - BBB 23;

22h15 - Carnaval.

Como assistir ao BBB 23 online?

O reality show mais famoso da televisão aberta brasileira vai ao ar todos os dias, de segunda a sábado após a novela Travessia e, aos domingos, após o Fantástico. Na Globo, o BBB 23 vai ao ar mais cedo neste domingo, às 21h15 e pode ser assistido, gratuitamente, pelo app do Globoplay.

Além disso, outros conteúdos do BBB 23 podem ser vistos gratuitamente na internet. Toda quarta-feira, o Líder da semana faz uma transmissão ao vivo, direto do Quarto. A Live do Líder acontece às 21h40 e pode ser vista no site do gshow.