Projota e Sarah conversam sozinhos na cozinha

Projota e Sarah conversaram na cozinha do VIP e lembram alguns momentos do programa, inclusive provas em que se enfrentaram e indicações que a sister fez ao longo do game em que ele afirma ter estranhado.

"Eu já falei para você, que eu não conseguia entender muito bem você. E aí, cada vez mais, você vai me surpreendendo. Não tem jeito. Tem gente que entra e não tem visão das paradas. Não tem. E você ali... Eu achava você fechada demais. Pensei: 'Mano, essa menina não entendeu nada de jogo. Ela só sabe fazer as provas', mas não. Você já estava com uma visão e eu não tinha essa visão", diz o rapper.

"É o jeito diferente de enxergar o negócio", emenda a sister. "Nesse caso, não. Eu pensaria igual a você. Só que eu não tinha vivido o que você viveu. Que bom que você veio falar comigo", afirma Projota.