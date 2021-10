Projeto terá nova edição híbrida neste domingo em três bairros de Belém

O evento que enche de cultura o centro histórico de Belém, ganha uma nova edição neste domingo, 3, ainda em caráter híbrido - com programações presenciais e virtuais. Em clima de Círio de Nazaré, o Circular Campina Cidade Velha é realizado das 8h às 20h, presencialmente nos bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto; e também nas redes do projeto. Todas as programações, tanto presenciais quanto virtuais, estão disponíveis no site www.projetocircular.org.

Como de costume, a manhã começa com exercícios. Tunga Vidya abre o Circular com aula virtual de Yoga, com ênfase na prática de Shiva. O Roteiro Geo Turístico faz transmissão virtual do tour Ver-o-Peso ao Porto; a Galeria Kamara Kó, realiza a sexta edição do Projeto Minha Primeira Obra, de incentivo ao colecionismo, expondo as obras, com descontos, no site www.kamarakogaleria.com.

A atriz e diretora Ester Sá apresenta o vídeo “Tambor de Dentro”; e o Coletivo Mulheres na Técnica exibe o documentário “Autobiografia coletiva Alumiá - Uma Trajetória de Luz na Cena Paraense”. Isso tudo entre 8h e 15h do domingo, pelo Instagram e Facebook do Circular.

Entre ações presenciais e virtuais, o projeto reúne desta vez 26 parceiros. Grande parte deles já são conhecidos pelo público, mas só agora voltam à programação do Circular com as portas abertas.

Além disso, há espaços estreantes na programação, como o Canto, um café, coworking e estúdio de gravação; o Le Bistrot Açaí, da cantora Alba Mariah, o Taba da Comédia e ainda o Antonieta Café Bistrô, que chega com oficina de leites vegetais e música, em sua primeira participação no Circular.

Outras novidades são: o Casarão Cultural, que estreia no projeto; o Durval Brechó e o Casarão do Boneco, que reabrem ao público, nesta edição do Circular. Tem ainda o Arraial do Pavulagem, que faz roda de boi pela manhã, com participação de Ronaldo Silva, Júnior Soares e Allan Carvalho; o Memorial Padre Bruno Sechi, no Reduto, que volta a fazer parte do Circular e abre com visitas pela manhã.

Enquanto isso, na Campina, o Ateliê Jupati & Cas’Amazonia Brasil segue com programação pela parte da manhã e da tarde, envolvendo música, arte, gastronomia, patrimônio, cultura e bem-estar, além de exposição e visita guiada pelo casarão.