Projeto Pará Live traz artistas paraenses autorais para o palco do Teatro Maria Sylvia Nunes neste s

O segundo show do projeto Pará Live levará ao palco do Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, neste sábado (7), a partir das 19h30, os artistas autorais Kevin Kennedy, banda Azymutal, Tiffany Boo e Stella do Carmo, uma mistura de sons, que vai do tecnobrega ao bom e velho rock, entre outros ritmos paraenses. Os quatro artistas foram escolhidos em enquete realizada no final do ano passado, nas mídias sociais da Equatorial Pará, que é a patrocinadora do projeto.

Edney Souza, representante da banda Azymutal, também destacou a importância de estar no palco do segundo show do Pará Live, nesta edição do evento. “Estamos muito felizes de sermos escolhidos, vamos dividir o palco com grandes artistas da terra e tenho certeza de que vai ser um grande evento”, ressalta.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, patrocinar projetos como o Pará Live significa fortalecer a cultura e os artistas regionais, o que é um pilar da distribuidora de energia. “Em 10 anos no Pará, a Equatorial sempre buscou valorizar o que o estado tem de melhor, e a cultura é uma característica que a empresa preza muito. Sabemos da importância de democratizar o acesso às artes, por isso, nesta edição, convidamos moradores de bairros periféricos para presenciarem os shows de perto”, finaliza Michelle.

O primeiro show da 3ª edição do Pará Live ocorreu no último dia 20 de dezembro e o segundo acontece neste sábado, dia 7 de janeiro, dos quais serão produzidos os quatro programas desta terceira temporada, a serem veiculados na TV Cultura e nas mídias digitais da Equatorial Pará nos dias 13, 20 e 27 de janeiro e 03 de fevereiro, sempre às 19h30. Além disso, haverá um terceiro show, no dia 10 de janeiro, no Theatro da Paz, em homenagem ao aniversário da capital paraense, apresentando 6 artistas que já participaram da primeira e segunda temporada do programa.

Agende-se

“Segundo show da terceira edição do projeto Pará Live”

Data: 07/01

Hora: 19h30

Local: Teatro Maria Sylvia Nunes

Entrada gratuita