Projeto Casa Animada realiza sessões gratuitas de desenhos infantis em Belém

A Fundação Cultural do Pará (FCP) vai realizar uma programação para famílias com crianças, que não viajaram e estão na capital paraense na última semana de férias. Nos dias 26 e 27 de julho serão exibidas duas sessões do projeto Casa Animada, em parceria com Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA), às 9h30 e às 17h, em dias distintos, na Casa das Artes, na Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, no bairro de Nazaré, em Belém. O evento é voltado para o público infantil, na faixa etária de quatro a onze anos de idade, e a entrada é gratuita.

Ao longo dos dois dias de programação voltada para os pequenos, serão exibidos nas telinhas animações de artistas independentes, além de filmes e desenhos animados.

Para a diretora da Diretoria de Arte da Casa das Artes, a programação vai atrair um público diferente ao que o espaço está acostumado a trabalhar, que são artistas aperfeiçoados.

"Vamos abrir a casa para o público infantil e com uma programação diferente do público comercial, que são filmes de animação de muita qualidade", acrescentou animada.

De acordo com Felipe Pamplona, técnico em gestão cultural, o objetivo da programação é gerar interesse das crianças nas animações, trazendo um momento de lazer descontraído e educativo.

“Não são animações tradicionais, que estamos acostumados a ver em alguns canais de televisão e cinema. São produções independentes com uma multiplicidade de formatos. Isso é interessante para as crianças, porque tem exibições em 3D, em 2D, alguns que passam em aquarela, outros são resultado de oficinas”, mencionou Felipe sobre as diversidades de formato e histórias que são levados até ao público.

Essa é a primeira edição do projeto Casa Animada, que nasceu encarregado de gerar entretenimento ao público infantil, exibindo filmes de produtores independentes brasileiros. E ele ocorre em parceria com a ABCA, que cedeu as animações que serão exibidas aos pequenos.

O técnico afirmou que as expectativas estão as melhores possíveis para receber os visitantes. “Queremos que bastante pessoas participem desse evento que é gratuito”, acrescentou, dizendo que são esperadas 70 pessoas.

As sessões vão em dois dias diferentes e em horários distintos, por exemplo, na quarta-feira (26) ela irá iniciar por volta das 9h30; já na quinta-feira (27), um pouco mais tarde, às 17h. Felipe explicou que os turnos foram colocados diferentes para agradar os visitantes.

Na programação divulgada, serão exibidos ao menos um filme e cerca de oito curta-metragens. Neles, as crianças e os familiares acompanhantes poderão conferir desenhos coloridos, imagéticos e animadas, que vão estimular a criatividade do público, mesmo aqueles que não são tão menores assim.

“Não tem nenhuma história complexa, mas vamos ‘pegar’ pelas cores e formatos”, complementou Felipe, acrescentando que o horário da sessão pode mudar, mas a grade de programação segue a mesma.

Uma das histórias que serão reproduzidas é da ilustradora Verônica Cabral, de São Paulo, que conta sobre “O Templo Rei”. Nele, mostra como a tranquilidade dos pacíficos cidadãos de Jaguara é interrompida quando uma velha profecia se torna real.

Conheça outras histórias que serão exibidas

Outra mostra é “O Papagaio e a Pipa”, do ilustrador Tiago Mal, que conta a história de um garoto que constrói a própria pai e com esforço consegue colocá-la no céu. Lá, o “Papagaio” - nome do brinquedo - conhece uma Pipa, mas logo a perde de vista e sai atrás dela, deixando o menino desesperado. A indicativa do curta é para crianças a partir dos quatro anos.

Já Radhi Meron traz “Aurora – A Rua que Queria ser Rio”, com o indicativo de a partir de 10 anos de idade. Na história, ele reflete sobre o que as ruas diriam se pudessem falar, e apresenta a personagem principal, Autora; ela é triste e solitária, mas tudo muda após uma forte chuva e ela relembra a sua trajetória, sonhando com o futuro.

Programação do evento:

Sessão infantil - Dia Internacional da Animação (50 min);

Curta Diferenças – 00:14:00O ;

Papagaio e a Pipa – 07’;

O Templo do Rei – 5’Flamlet – 5’;

Aquarelado – 4’;

Shazem! – 01’30”Mind Duck – 01’30”;

Erêkauã – 01’;

SAI DE BAIXO (PIXELITO EPISÓDIO 02) – 01’;

Aurora - A Rua que queria ser um rio – 10:00.

Serviço:

Casa Animada

Data e Horário: 26/07 às 9h30;

Data e Horário: 27/07 às 17h;

Local: Cine Auditório da Casa das Artes, R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 - Nazaré, Belém - PA;

Público-alvo: crianças, da faixa etária de 4 a 11 anos;

Entrada Gratuita.