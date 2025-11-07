Programação cultural de Belém durante a COP 30 tem shows e roteiros gratuitos

Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), reuniões sobre o clima e investimentos na região da Floresta Amazônica ocorrerão diariamente em Belém. Paralelamente, a cidade oferece uma série de atividades culturais, exposições e espetáculos, com programações gratuitas e pagas em diversos pontos da capital paraense.

Neste domingo (9), o centro histórico recebe o “Roteiro Geoturístico pelos Caminhos da COP 30: do Parque Linear ao Centro Histórico de Belém”. A Universidade Federal do Pará (UFPA) encerra as visitas ao navio Rainbow Warrior, do Greenpeace, enquanto a Associação Fotoativa realiza o evento “Largo Cultural das Mercês”, no bairro da Campina. A cantora Mariza Black também se apresenta na sede campestre do Grêmio Literário e Recreativo Português.

Atividades neste domingo (9) em Belém

Visando discutir as transformações urbanas de Belém no ano da COP 30, o Roteiro Geoturístico será realizado a pé, com início na Praça do Arsenal e encerramento na Praça do Carmo. O percurso destaca os impactos das obras na cidade e as dinâmicas ligadas ao patrimônio cultural e à identidade local. A programação gratuita inclui intérprete de Libras e um pocket show do grupo Carimbó Selvagem – Os Atuais da Capital.

Na UFPA, o navio Rainbow Warrior estará em seu último dia de visitação. Com entrada gratuita, a embarcação permite conhecer de perto como o Greenpeace atua na defesa dos oceanos, das florestas e do clima. As visitas ocorrem das 9h às 16h, no Campus do Guamá.

A partir das 9h, o Largo das Mercês, na Campina, recebe o “Largo Cultural das Mercês”, com oficinas, projeção fotográfica e foto-varal gratuitos.

Show e atrações de segunda-feira (10)

Na segunda (10), o Theatro da Paz recebe o espetáculo “Ópera I – Juca Pirama: Aquele Que Deve Morrer”, inspirado no poema de Gonçalves Dias. A produção eco-poética reúne solistas e coros do Núcleo de Ópera da Bahia, Coro Carlos Gomes e Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, com participação do povo indígena Huni Kuin (AC). A apresentação traz uma narrativa sobre o universo indígena da Amazônia, entrelaçando literatura, música, ancestralidade, ecologia e espiritualidade. O espetáculo segue em cartaz até quarta-feira (12), com ingressos a partir de R$ 20.

A cidade também recebe a “Visitação à Central da COP 30”, espaço voltado à divulgação científica e cultural sobre a crise climática, com rodas de conversa e exibição de filmes.

Confira a programação cultural de Belém nos próximos dias

Roteiro Geoturístico pelos Caminhos da COP 30: do Parque Linear ao Centro Histórico de Belém

Caminhada com início na Praça do Arsenal e finalização na Praça do Carmo, com intérprete de Libras durante todo o percurso e foco nas transformações urbanas da cidade.

Data: 09/11

Hora: 8h30

Local: Praça do Carmo

Ingressos: Gratuitos

Visita ao Navio do Greenpeace

Oportunidade de conhecer de perto o trabalho da organização na proteção dos oceanos, das florestas e do clima.

Data: 09/11

Hora: 9h às 16h

Local: Campus Guamá da UFPA

Ingressos: Gratuitos

Largo Cultural das Mercês

Oficinas, estúdio ao ar livre, bate-papo, projeção fotográfica e foto-varal gratuitos na Praça Visconde do Rio Branco, no bairro da Campina.

Data: 09/11

Hora: 9h

Local: Praça Visconde do Rio Branco

Ingressos: Gratuitos

Domingueira de Samba e Pagode – Mariza Black

A cantora Mariza Black sobe ao palco da Domingueira de Samba e Pagode, na sede campestre do Grêmio Literário e Recreativo Português. A programação inicia às 13h, no deck da piscina, com apresentação de Vaguinho DB.

Data: 09/11

Hora: 13h

Local: Grêmio Literário e Recreativo Português

Ingressos: Pago

Visitação à Central da COP 30

Espaço repleto de informação, cultura e debate sobre a crise climática, com atividades culturais, rodas de conversa e exibição de filmes.

Data: 10/11 a 21/11

Hora: 9h

Local: Praça Visconde do Rio Branco

Ingressos: Gratuitos

Ópera I – Juca Pirama: Aquele Que Deve Morrer

Inspirada no poema de Gonçalves Dias, a montagem reúne solistas e coro do Núcleo de Ópera da Bahia, o Coro Carlos Gomes de Belém e a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, com participação do povo indígena Huni Kuin (AC). A produção eco-poética traz uma narrativa sobre o universo indígena da Amazônia, entrelaçando literatura, música, ancestralidade, ecologia e espiritualidade.

Data: 10/11 a 12/11

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Ingressos: A partir de R$ 20

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)