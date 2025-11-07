Programação cultural de Belém durante a COP 30 tem shows e roteiros gratuitos
Eventos em Belém reúnem arte, turismo e debates sobre sustentabilidade durante a Conferência do Clima
Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), reuniões sobre o clima e investimentos na região da Floresta Amazônica ocorrerão diariamente em Belém. Paralelamente, a cidade oferece uma série de atividades culturais, exposições e espetáculos, com programações gratuitas e pagas em diversos pontos da capital paraense.
Neste domingo (9), o centro histórico recebe o “Roteiro Geoturístico pelos Caminhos da COP 30: do Parque Linear ao Centro Histórico de Belém”. A Universidade Federal do Pará (UFPA) encerra as visitas ao navio Rainbow Warrior, do Greenpeace, enquanto a Associação Fotoativa realiza o evento “Largo Cultural das Mercês”, no bairro da Campina. A cantora Mariza Black também se apresenta na sede campestre do Grêmio Literário e Recreativo Português.
Atividades neste domingo (9) em Belém
Visando discutir as transformações urbanas de Belém no ano da COP 30, o Roteiro Geoturístico será realizado a pé, com início na Praça do Arsenal e encerramento na Praça do Carmo. O percurso destaca os impactos das obras na cidade e as dinâmicas ligadas ao patrimônio cultural e à identidade local. A programação gratuita inclui intérprete de Libras e um pocket show do grupo Carimbó Selvagem – Os Atuais da Capital.
Na UFPA, o navio Rainbow Warrior estará em seu último dia de visitação. Com entrada gratuita, a embarcação permite conhecer de perto como o Greenpeace atua na defesa dos oceanos, das florestas e do clima. As visitas ocorrem das 9h às 16h, no Campus do Guamá.
A partir das 9h, o Largo das Mercês, na Campina, recebe o “Largo Cultural das Mercês”, com oficinas, projeção fotográfica e foto-varal gratuitos.
Show e atrações de segunda-feira (10)
Na segunda (10), o Theatro da Paz recebe o espetáculo “Ópera I – Juca Pirama: Aquele Que Deve Morrer”, inspirado no poema de Gonçalves Dias. A produção eco-poética reúne solistas e coros do Núcleo de Ópera da Bahia, Coro Carlos Gomes e Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, com participação do povo indígena Huni Kuin (AC). A apresentação traz uma narrativa sobre o universo indígena da Amazônia, entrelaçando literatura, música, ancestralidade, ecologia e espiritualidade. O espetáculo segue em cartaz até quarta-feira (12), com ingressos a partir de R$ 20.
A cidade também recebe a “Visitação à Central da COP 30”, espaço voltado à divulgação científica e cultural sobre a crise climática, com rodas de conversa e exibição de filmes.
Confira a programação cultural de Belém nos próximos dias
Roteiro Geoturístico pelos Caminhos da COP 30: do Parque Linear ao Centro Histórico de Belém
Caminhada com início na Praça do Arsenal e finalização na Praça do Carmo, com intérprete de Libras durante todo o percurso e foco nas transformações urbanas da cidade.
Data: 09/11
Hora: 8h30
Local: Praça do Carmo
Ingressos: Gratuitos
Visita ao Navio do Greenpeace
Oportunidade de conhecer de perto o trabalho da organização na proteção dos oceanos, das florestas e do clima.
Data: 09/11
Hora: 9h às 16h
Local: Campus Guamá da UFPA
Ingressos: Gratuitos
Largo Cultural das Mercês
Oficinas, estúdio ao ar livre, bate-papo, projeção fotográfica e foto-varal gratuitos na Praça Visconde do Rio Branco, no bairro da Campina.
Data: 09/11
Hora: 9h
Local: Praça Visconde do Rio Branco
Ingressos: Gratuitos
Domingueira de Samba e Pagode – Mariza Black
A cantora Mariza Black sobe ao palco da Domingueira de Samba e Pagode, na sede campestre do Grêmio Literário e Recreativo Português. A programação inicia às 13h, no deck da piscina, com apresentação de Vaguinho DB.
Data: 09/11
Hora: 13h
Local: Grêmio Literário e Recreativo Português
Ingressos: Pago
Visitação à Central da COP 30
Espaço repleto de informação, cultura e debate sobre a crise climática, com atividades culturais, rodas de conversa e exibição de filmes.
Data: 10/11 a 21/11
Hora: 9h
Local: Praça Visconde do Rio Branco
Ingressos: Gratuitos
Ópera I – Juca Pirama: Aquele Que Deve Morrer
Inspirada no poema de Gonçalves Dias, a montagem reúne solistas e coro do Núcleo de Ópera da Bahia, o Coro Carlos Gomes de Belém e a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, com participação do povo indígena Huni Kuin (AC). A produção eco-poética traz uma narrativa sobre o universo indígena da Amazônia, entrelaçando literatura, música, ancestralidade, ecologia e espiritualidade.
Data: 10/11 a 12/11
Hora: 20h
Local: Theatro da Paz
Ingressos: A partir de R$ 20
(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)
