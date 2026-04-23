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Presidiários de Atlanta se revoltam com filmagens de 'Superman 2', diz site

Estadão Conteúdo

Detentos da Penitenciária Federal de Atlanta, nos Estados Unidos, estão incomodados com as filmagens de Superman: Homem do Amanhã, sequência do longa de 2025 estrelado por David Corenswet.

Segundo publicação do portal TMZ, as filmagens da continuação estariam interferindo na rotina dos presidiários e restringindo o acesso a algumas dependências do local. Fontes do site afirmam que os presidiários devem permanecer em suas celas por muito mais tempo do que o normal durante o dia, quando há filmagens no local, o que gera desgaste e incômodo.

Fontes ligadas à produção afirmam que as filmagens acontecem em uma seção reduzida da penitenciária, e que devem ser encerradas em breve.

Já um porta-voz do Sistema Federal de Prisões dos Estados Unidos disse que o procedimento é colocado em prática para a segurança dos internos e da equipe, e que vigora quando há algum tipo de incidente que precise ser investigado.

Superman 2 tem direção e roteiro de James Gunn, e conta com o retorno de Nicholas Hoult como Lex Luthor. Em imagem publicada no Instagram na segunda-feira, 20, Gunn mostrou detalhes da prisão, para onde Luthor foi enviado após a história do primeiro filme.

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CINEMA/SUPERMAN 2/PRESIDIÁRIOS/REVOLTA
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