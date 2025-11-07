Prédio histórico do Fórum Landi é reaberto em Belém com shows e programação sobre cidades amazônicas

Um dos prédios históricos mais simbólicos de Belém, o Fórum Landi, reabre as portas neste domingo (9) após a conclusão da primeira etapa de reabilitação do edifício secular. Espaço de extensão, ensino e pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA (FAU-UFPA), o Fórum, localizado na Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, traz uma programação que estabelece diálogo entre arte, urbanismo e o futuro amazônico. Até 23 de novembro, o público poderá conferir mostras inéditas, sessões de cinema e debates sobre cidades amazônicas e clima, em programação paralela à COP30.

Reabertura do Fórum Landi Fórum Landi/ Oswaldo Forte Fórum Landi/ Oswaldo Forte Fórum Landi/ Oswaldo Forte

A recuperação do prédio, coordenada pelo Instituto Pedra, teve patrocínio máster da Vale e patrocínio da Transpetro, via Lei de Incentivo à Cultura. Segundo as instituições, o projeto integra esforços de revitalização do centro histórico e reforça o papel do Fórum Landi como equipamento cultural ativo da Cidade Velha.

“Este é um espaço de articulação entre a universidade, a sociedade civil, o poder público e os moradores. Aqui, não discutimos apenas patrimônio histórico, mas o centro histórico em toda a sua complexidade — cultura, educação patrimonial, sustentabilidade e cidade”, afirma Roberta Menezes Rodrigues, coordenadora do Fórum Landi.

Nesta fase, foram restauradas áreas internas (auditório, salas expositivas e administrativas), feita a requalificação parcial da cobertura, implantadas novas instalações elétrica, hidráulica e de climatização e adequada a circulação com acessibilidade universal. As esquadrias da fachada também foram restauradas, reconectando o prédio à Praça do Carmo.

Em captação, as próximas etapas preveem a restauração integral da fachada, a ampliação da exposição da maquete do Centro Histórico de Belém com recursos multimídia e a construção de um anexo com píer em madeira, ligando o edifício ao rio Guamá.

“A reabilitação do Fórum Landi devolve ao prédio suas condições de uso e de convivência. É um passo essencial para que ele se consolide como um equipamento cultural da cidade, aberto ao público e preparado para fomentar ideias e projetos que discutam o futuro de Belém”, destaca Roberta.

Programação cultural

A programação começa no domingo, 9 de novembro, às 18h, com uma aula pública do historiador Michel Pinho sobre Belém. Às 19h30, ocorre a reabertura oficial do prédio, com inauguração de projetos expositivos desenvolvidos em parceria entre o Fórum Landi, o Museu Goeldi e o MIT Media Lab – City Science Center, além da mostra O Caminho da Energia, realizada pela Transpetro.

As exposições estarão abertas de segunda a sábado, das 9h às 18h, e aos domingos, das 9h às 13h, até 5 de dezembro. A noite de abertura termina com show de Iris da Selva e discotecagem de Léo Chermont, na Praça do Carmo.

Entre 10 e 21 de novembro, o auditório do Fórum recebe mesas, painéis e sessões de cinema com temas como adaptação climática, urbanismo amazônico e legado da COP30. A participação é gratuita, sujeita à lotação.

Entre os destaques das mostras está o conjunto de projetos “Futuros Urbanos Ancestrais”, idealizado por Roberta Menezes Rodrigues. A proposta reúne trabalhos que exploram as relações entre passado, presente e futuro da Amazônia.

A exposição apresenta a maquete tridimensional do Centro Histórico de Belém, com 35 m² e escala 1:250 mil, produzida pela FAU-UFPA, além de uma urna marajoara do Museu Goeldi, símbolo da ancestralidade amazônica. Em diálogo com essas obras, o Atlas Imaginário, Belém do Pará, instalação de Gabriela Bilá (MIT Media Lab), imagina uma cidade em que natureza e urbanismo se fundem em um mesmo organismo, propondo um olhar poético sobre os futuros possíveis da capital paraense.

A programação traz ainda a exposição O Caminho da Energia, uma experiência imersiva e sensorial sobre a jornada da energia — do trabalho humano à sustentabilidade global —, destacando o papel da empresa na transição energética e no desenvolvimento sustentável.

Cinema

O cinema entra com o Cine Transpetro (10 a 21/11, sempre às 15h, entrada gratuita), com curtas brasileiros: Ela Mora Logo Ali (2021), Vellozia (2022), Trago em Mim Todos os Sonhos do Mundo (2021), Movimentos Migratórios (2020), Menina Espoleta e os Super-Heróis Secretos (2021), Lagrimar (2019) e Bolha (2022).

Serviço:

Fórum Landi – FAU/UFPA

Exposições: Futuros Urbanos Ancestrais e O Caminho da Energia

Local: Praça do Carmo, s/n – Cidade Velha, Belém (PA)

Período: de 9 a 23 de novembro de 2025

Visitação: segunda a sábado, das 9h às 18h; domingos, das 9h às 13h

Entrada gratuita