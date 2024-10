Post Malone retorna ao Brasil como atração exclusiva do festival VillaMix em São Paulo

Foi anunciado nesta quinta-feira (3) que o cantor Post Malone será headliner no Festival VillaMix, que ocorre no dia 21 de dezembro, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Será a única apresentação do artista norte-americano no Brasil este ano. A última vez que o dono dos hits ‘Sunflower’, ‘Circles’ e ‘Rockstar’ desembarcou no país foi em setembro de 2023, quando tocou no festival The Town, sendo a principal atração do primeiro dia do evento.

Não é a primeira vez que um artista internacional participa deste festival. Ao longo dos anos, o VillaMix já recebeu nomes como Demi Lovato, Shawn Mendes, Nick Jonas, Fifth Harmony, J Balvin, Maluma, Liam Payne e Rudy Mancuso.

Focado no sertanejo, o festival VillaMix é realizado desde 2011. Em São Paulo, o evento promete misturar também gêneros musicais como country e pop, segundo nota da produção. O line-up completo da edição deste ano ainda não foi divulgado. As vendas de ingressos, porém, começam já na próxima segunda-feira (7), a partir das 10h, pelo site da eventim.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)