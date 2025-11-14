Pimenta Neves, Gil Rugai, Lindemberg Alves: Autor de 'Tremembé' fala sobre 2ª temporada

O sucesso da série Tremembé, disponível no Prime Video, gerou conversas sobre a continuidade da produção. O autor da obra, Ullisses Campbell, compartilhou detalhes sobre enredos que poderiam ser explorados em uma potencial segunda temporada.

"A gente guardou alguns personagens para caso haja uma continuação, mas não tem nada certo", afirmou Campbell. Ele expressou seu desejo pela sequência, mas ressaltou que a decisão não depende dele: "O que eu tenho de concreto agora é que não temos confirmação de uma segunda temporada. Se tu me perguntar se eu quero que tenha, eu vou responder: 'quero'. Mas quem decide não sou eu."

O autor destacou a presença de figuras conhecidas no universo do chamado "Presídio dos Famosos". "Eu observo que tem muitos personagens plantados lá, personagens importantes. As pessoas já perceberam isso: tem o Pimenta Neves, tem o Gil Rugai… O Lindemberg está lá também. Essas pessoas estão ali", pontuou Ullisses.

Conheça os crimes dos personagens citados

O jornalista Pimenta Neves tornou-se conhecido por assassinar sua namorada, Sandra Gomide, no ano 2000. Gil Rugai foi protagonista de outro caso famoso em 2004, quando assassinou seu pai, Luiz Carlos Rugai, e sua madrasta, Alessandra de Fátima Troitino.

Entre os nomes mencionados, o caso de Lindemberg Alves é o mais recente. Ele foi o sequestrador e assassino de Eloá Pimentel em 2008. Este crime também inspirou um documentário próprio, "Caso Eloá: Refém ao Vivo", lançado recentemente na Netflix.

O final em aberto e as obras do autor

"Nossa intenção era deixar esse final em aberto para o debate continuar. É difícil botar um ponto final numa história em que os personagens são reais e estão vivos. Essa história não tem ponto final", completou o autor sobre a abordagem da série.

A primeira temporada de Tremembé é inspirada em dois livros de Ullisses Campbell: "Suzane: assassina e manipuladora" e "Elize Matsunaga: a mulher que esquartejou o marido". Além dessas obras, o autor possui outros trabalhos que investigam casos criminais notórios e anônimos no ambiente do presídio.