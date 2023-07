Personagens de Harry Potter são imaginados no 'Barbielândia'; confira

Mesmo antes de lançar, o filme da Barbie se tornou um fenômeno. Nas redes sociais, o longa é o assunto do momento. E para aproveitar o clima cor-de-rosa, o perfil “No Apto Para Muggles” (Não é Adequado Para Trouxas, em tradução livre), com ajuda de IA conseguiu imaginar os personagens de Harry Potter caso fizessem parte do universo “Barbielândia”.



Barbie estreia no Brasil na próxima quinta-feira (20). O lançamento em alguns cinemas do país está com todas as salas lotadas. O elenco conta com Margot Robbie (Barbie), Ryan Gosling (Ken), Greta Gerwig, Will Ferrell, Emma Mackey, Simu Liu, Michael Cera e Kate McKinnon.



Confira como ficariam alguns integrantes do mundo dos bruxo nos tons de Barbie:

Harry Potter

Legenda (Reprodução / @noaptoparamuggles / Instagram

Hermione Granger

Legenda (Reprodução / @noaptoparamuggles / Instagram)

Rony Weasley

Legenda (Reprodução / @noaptoparamuggles / Instagram)

Draco Malfoy

Legenda (Reprodução / @noaptoparamuggles / Instagram)

Luna Lovegood

Legenda (Reprodução / @ noaptoparamuggles / Instagram)

Severo Snape

Legenda (Reprodução / @noaptoparamuggles / Instagram)

Alvo Dumbledore

Legenda (Reprodução / @noaptoparamuggles / Instagram)

Minerva McGonagall

Legenda (Reprodução / @noaptoparamuggles / Instagram)

Rúbeo Hagrid

Legenda (Reprodução / @ noaptoparamuggles / Instagram)

Voldemort

Legenda (Reprodução / @noaptoparamuggles / Instagram)