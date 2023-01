Pedro Scooby revela que a filha passou pela terceira cirurgia: 'Muita oração'

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby compartilhou nos Stories do seu Instagram oficial uma mensagem sobre o estado de saúde da filha, Aurora, que nasceu no dia 26 de dezembro. A bebê de apenas 10 dias de vida está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou por um novo procedimento cirúrgico. Esta é a terceira cirurgia da filha de Scooby com a modelo Cíntia Dicker. As informações são do site Splash da UOL.

Pedro também mostrou aos seguidores o terço que ganhou de presente no hospital. "Muito obrigado por todas as orações. Aurora passou por um procedimento hoje, mas agora está bem. Se Deus quiser, em breve vamos para casa", escreveu na publicação, com o terço em mãos.

O ex-brother falou emocionado sobre o dia difícil que a filha caçula estava vivendo. "Eu tô saindo aqui do hospital para resolver uma coisa. Hoje está sendo um dia difícil para a Aurora. A moça daqui da porta falou: 'Vou te dar esse tercinho benzido para dar sorte para ela'. E é isso, muita oração, Deus está no comando e vai dar tudo certo!", desabafou.

Confira a publicação do surfista sobre o nascimento da filha Aurora: