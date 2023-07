Paul Reubens, ator de Pee Wee Herman, morre aos 70 anos

O ator Paul Reubens, conhecido na década de 80 pelo personagem Pee-wee Herman, morreu neste domingo (30), aos 70 anos, em decorrência de um câncer.

Em seu Instagram, o próprio Reubens comunicou sua partida por intermédio de uma mensagem póstuma dedicada aos fãs.

“Por favor aceitem minhas desculpas por não ter falado publicamente sobre o que eu tenho enfrentado nos últimos seis anos. Eu sempre senti muito amor e respeito pelos meus amigos, meus fãs e meus apoiadores. Eu amei demais todos vocês e adorei fazer arte para vocês”, escreveu.

Reubens começou a carreira nos anos 70, mas se destacou em 1980, ao aparecer pela primeira vez como o personagem Pee-wee Herman em uma peça. Cinco anos depois, se juntou com Tim Burton para lançar o primeiro filme do personagem: “As Grandes Aventuras de Pee-Wee”.

