Parque do Batman: O homem morcego e seus personagens chegam a Belém

Sucesso mundial no cinema e em diversas linguagens artísticas, o personagem icônico Batman, o homem morcego, deve surpreender o público de Belém e encantar várias gerações até o dia 25 de fevereiro nas praças 1 e 2 do Parque Shopping Belém com o Parque do Batman, atração que está aberta para visitação desde a última quinta-feira, 11. Segundo os organizadores, o espaço proporciona “uma verdadeira viagem à Gotham City e promete garantir diversão a crianças e adultos, em uma oportunidade de gerar interação e momentos mágicos entre os visitantes”.

Os mais “pequenininhos” poderão vivenciar experiências imersivas em diversas atividades interativas na “Área Baby”, espaço adaptado com piscina de espuma destinado a crianças de até três anos, que trazem BatGirl e o Robin como estrelas.

O “Museu do Batman” é outra atração que, deve proporcionar aos fãs de todas as idades a oportunidade de rever trechos de filmes, com imagens históricas e revistas em quadrinhos do Batman, um herói internacional cujo sucesso atravessa décadas. Além disso, o parque também contará com o "Escorregador do Coringa", uma atividade lúdica que homenageia o mais irreverente vilão do universo do homem morcego.

Os visitantes também poderão conhecer a “Batcaverna” por meio da tecnologia de realidade aumentada presente dentro da gruta cenográfica instalada no empreendimento. A “Gotham City”, uma mini-cidade voltada para crianças de 3 a 12 anos, trará um cenário com becos, ruas, prédios e a famosa caixa d’água, na qual os pequenos poderão dirigir suas “Batmotos” e patinetes do Batman, explorando a cidade do seu herói favorito.

Os fãs do super-herói de Gotham City ainda poderão levar para casa os melhores momentos vivenciados no Parque, fazendo fotos com cenografia tematizada no “Estúdio de fotos”.

O “Parque do Batman” é uma atração produzida pela Ludi Experience em parceria com o Parque Shopping Belém, com curadoria da Warner.