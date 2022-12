Paraense está na final de concurso de jovens talentos da música clássica

O violinista paraense Davi Costa está na final do Prelúdio, concurso que revela jovens talentos da música clássica da TV Cultura. A final será neste domingo (4), às 20h, e o músico vai apresentar o 1° movimento do Concerto de Aram Kachaturian, no teatro B32, em São Paulo. Quem quiser ajudar o paraense com a participação do voto popular é só acessar o twitter. Além da exibição na televisão, o programa será transmitido simultaneamente na Rádio Cultura FM (103,3).

A apresentação é uma obra do compositor Georgiano Aram Kachaturian, que tem um aspecto impressionista e busca representar, de certa forma, a cultura cigana e o folclore. Davi participou do programa após uma seleção com mais de 300 inscritos, onde 18 foram selecionados. O programa passou por duas etapas e para a etapa final ficaram quatro artistas.

VEJA MAIS

Davi vai disputar a final com Gabriel Cordeiro, de Itaquaquecetuba, de 18 anos, que toca na flauta doce soprano Movimento de Allegro Assai, de Giussepe Sammartini; Samuel Alves, saxofonista de Arujá, de 20 anos, que tocará Último Movimento Allegro do Concerto para Saxofone de Alexander Glazunov e Rafael Esparrell, de São Paulo, de 19 anos, que toca o Movimento do Concerto No.2 para clarinete, de Carl Maria von Weber.

O grande vencedor receberá uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste, na Hungria. O Júri que avaliará os quatro jovens músicos será composto pelo jornalista e crítico musical Irineu Franco Perpétuo, e pelos maestros Alba Bonfim, Emiliano Patarra e Erica Hindrikson.

Para o violonista paraense, participar do programa é uma grande conquista, pois além de participar de uma seleção rígida ele divide o espaço com músicos de alto nível.

"Tem sido muito gratificante participar do programa. Estou estudando e tentando fazer o melhor e sinto que cada vez mais estou perto de realizar um sonho, pois estar no final é um privilégio, depois de passar pelas etapas vencidas bate aquela ansiedade por saber que está perto", declara o músico.

Atualmente morando em São Paulo, Davi é um dos chefes de naipes da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, faz aulas com Elisa Fukuda e também toca na camerata Fukuda.

A edição de 2022 do programa traz uma homenagem aos 80 anos de Milton Nascimento, com a participação especial do Ballet de Paraisópolis.

Sobre o Prelúdio

Existente desde 2005, é um programa de música clássica da TV Cultura. Ele abre portas do mercado de trabalho e de conceituadas instituições educacionais no Brasil e no exterior para os jovens talentos do país.

Além da experiência única de tocar como solistas de uma orquestra, eles ainda ganham exposição diante de um grande público que faz parte da audiência do programa na televisão e nas redes sociais.