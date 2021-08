"Pará Ver-O Peso Que Uma Imagem Tem” encerra a visitação virtual neste sábado (21)

A exposição “Pará Ver-O Peso Que Uma Imagem Tem” que reúne 127 obras de 55 artistas da fotografia, que doaram suas obras, encerra a visitação virtual neste sábado (21), com uma live de agradecimento, a partir das 17h, no canal do Youtube do Sindicato dos Jornalistas no Estado do Pará (Sinjor-PA). As fotografias estavam disponíveis para venda até a última terça-feira (17) com destinação para a criação de um Fundo Solidário para Jornalistas de Combate à Pandemia. No total foram três meses de divulgação das obras por meio do site.

A iniciativa é mais uma ação do Sinjor-PA em prol de profissionais da Imprensa que estão enfrentando dificuldades por conta da pandemia. “O projeto encerra de maneira muito positiva. Mais de 50 fotos foram vendidas e esses recursos servirão para ajudar colegas jornalistas, que sofreram com a Covid-19, seja diretamente na sua saúde, ou com os impactos econômicos provenientes da pandemia. A lição que o projeto ensina é que a solidariedade é o caminho para superarmos todas as dificuldades da pandemia”, declarou o presidente do sindicato, Vito Gemaque.

A live de encerramento será uma forma de agradecer a todos os voluntários, aos fotógrafos e fotógrafas, e demais profissionais envolvidos na exposição. A coordenação do projeto agradecerá a todos aqueles que contribuíram com a exposição, informará sobre o envio das fotos para as adquiriu, distribuição dos recursos angariados entre os jornalistas, prestação de contas e emissão de certificados. A live neste sábado, às 17h terá a participação dos jornalistas Vito Gemaque, Claudia Aguilla, Maria Christina, Afonso Gallindo, Júlio Cesar (Santarém), e a Elma Barbosa.

As fotografias na exposição eram de diversas áreas de fotojornalismo, documental, figuras e paisagens amazônicas, de natureza e de cunho social. Participam da exposição os fotógrafos Alessandra Serrão, Ana Catarina Peixoto de Brito, Bárbara Freire, Bob Menezes, Carlos Borges, Cezar Magalhães, Cláudia Leão, Cláudio Pinheiro, Cristino Martins, David Alves, Dirceu Maués, Eduardo Kalif, Elza Lima, Eunice Pinto, Fernando Nobre, Fernando Sette, Flávia Mutran, Hely Pamplona, Isabel Abreu, Iza Girard, João Ramid, Klewersom Lima da Silva, Kleyton Silva, Leonilda Fernandes, Lucivaldo Sena e Luís Celso Borges.

E, ainda, Marcelo Kalif, Marcelo Seabra, Marcílio Costa, Marco Santos, Maria Christina, Mariano Klautau Filho, Mauro Fernandes, Michel Pinho, Nailana Thielly, Octavio Cardoso, Osmarino Souza, Oswaldo Forte, Paula Sampaio, Paulo Amorim, Paulo Santos, Paulo Souza, Pedro Cunha, Raimundo Paccó, Renato Chalu, Ricardo Lima, Sandro Barbosa, Shirley Penafort, Sidney Oliveira, Tamara Saré, Thiago Azevedo, Uchoa Silva, Ursula Bahia, Wagner Santana e Walda Marques.

Para realizar a iniciativa, o Sinjor-PA conta com uma equipe de voluntários, além do apoio cultural da Max Color, Arquivo X e Panamazônica.