Para montar um museu em homenagem ao pai, filha vende postêres autografados por Zé do Caixão

Um ano após a morte de Zé do Caixão, Liz Martins, filha do cineasta, decidiu reinaugurar a loja para comercializar produtos com a marca do pai. A data escolhida foi 13 de março, dia em que José Mojica, nome de batismo do artista, completaria 85 anos. "Vamos celebrar o mês que ele nasceu. Rolarão muitas homenagens", avisou ela aos fãs num post no Instagram.

Segundo Liz, estarão à venda em www.clawsandfangs.com.br peças limitadas como pôsteres e postais autografados por Zé do Caixão, destinados a fãs e colecionadores. Todo o dinheiro arrecadado com as vendas será destinado à preservação do acervo histórico de Mojica, na esperança de um dia compor um museu sobre a vida e obra do cineasta.

No post, a filha de Zé do Caixão conta que ficou mais de um ano sem ter cabeça para cuidar da loja.

"Desde antes do meu pai adoecer, era costume ele deixar autografados alguns posters, postais, HQs ou cartazes para mim, para serem comercializados em eventos que participamos. Frequentemente, era cansativo autografar na hora para todos os fãs que desejavam. Além de ele deixar autografados itens para a loja. Mas, depois do seu falecimento, além dos meus projetos pessoais, embora tenha continuado a administrar projetos sobre ele, não tinha me sentido 'pronta' para reinaugurar a loja. Pensei bem sobre os pôsteres, postais e tudo o que tinha sido autografado para ser comercializado na loja para os fãs e colecionadores que quisessem adquirir", escreveu ela no post.