Paolla Oliveira e Diogo Nogueira posam juntos e recebem elogios

Sempre apaixonados, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira fizeram a alegria dos fãs nesta manhã (08). O casal postou uma foto romântica, de cara limpa e receberam muitos elogios dos seguidores.

Para embalar o romance, a atriz ainda brincou na legenda com um trecho da música "Domingo", sucesso do grupo Só Pra Contrariar. "Cola seu rosto no meu", escreveu Paolla. A amiga e também atriz Paloma Bernardi completou a legenda. "Chega mais perto de mim... lalaiá !!!! Eita que tá bom demais de vê! rs..." Os dois confirmaram o namoro em julho após algumas semanas de especulações. Desde então Paolla passou a frequentar os shows do namorado e ambos compartilham o romance com cliques nas redes sociais e declarações de amor. Paolla chegou até a ganhar uma música de Diogo Nogueira.