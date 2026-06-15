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Oscar Schmidt: Histórico ouro do basquete no Pan de 87 será tema de filme

A previsão é de que o filme, que ainda não teve título revelado, comece suas gravações em 2027

Estadão Conteúdo
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Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro (Reprodução)

Oscar Schmidt, que morreu em abril deste ano, ganhará um filme de ficção que narrará a histórica conquista da Seleção Brasileira de Basquete nos Jogos Pan-Americanos de 1987. O longa tem roteiro assinado por Álvaro Mamute, que trabalhou em Senna, Brasil 70: A Saga do Tri e no recente documentário sobre Ronaldinho Gaúcho.

De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o filme já estava planejado pela Giros Filmes desde antes da morte de Oscar, e terá direção de Belisário Franca (Com Causa) e Bianca Lenti (Leopoldina - A Imperatriz do Brasil).

O longa terá a histórica vitória do Brasil sobre os Estados Unidos na cidade norte-americana de Indianápolis, que consagrou Oscar como um dos maiores nomes do basquete mundial.

A previsão é de que o filme, que ainda não teve título revelado, comece suas gravações em 2027. Procurada pelo Estadão, a Giros Filmes ainda não anunciou uma data prevista de lançamento, nem se a produção estreará nos cinemas ou no streaming. O espaço segue aberto.

A final do basquete nos Jogos Pan-Americanos de 1987 ficou marcada na história por trazer a primeira derrota da seleção masculina dos EUA dentro do próprio país. Na ocasião, o Brasil terminou o primeiro tempo perdendo dos norte-americanos por 68 a 54, mas conseguiu uma virada histórica na segunda metade, levando o ouro após o placar final de 120 a 115. Principal nome do time, Oscar marcou 46 pontos na partida.

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CINEMA/OSCAR SCHMIDT/FILME
Cultura
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