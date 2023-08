Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz celebra a Adesão do Pará com concerto especial

Os amantes de música clássica vão contar hoje, 15, com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) em um concerto de comemoração pela Adesão do Pará à Independência do Brasil. A realização é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Theatro da Paz, em parceria com a Academia Paraense de Música (APM).

Segundo o maestro Miguel Campos Neto, “A Adesão do Pará foi um momento muito importante para a nossa nação, pois começamos a caminhar com passos próprios e o momento nosso é celebrar isso através da música. Tanto a música paraense quanto a música nacional. Temos a figura de Waldemar Henique como homenagem, por exemplo”, destacou.

O concerto da OSTP contará com a presença da cantora lírica Lanna Bastos e da pianista Ana Maria Adade. A seleção do repertório irá contemplar composições clássicas e peças originais inspiradas na trajetória do Pará e de sua participação na Independência do Brasil.

Ainda segundo o maestro, “vamos mostrar duas obras interessantes nas quais compositores estrangeiros se inspiraram no nosso belíssimo hino nacional, que mexe com os brilhos de todos os brasileiros”, revelou. Miguel Campos Neto revelou ainda que tocará uma obra dedicada à OSTP. “Foi com apoio dos agentes francófonos do Brasil e do Pará, a Aliança Francesa, a Embaixada da França. Essa encomenda foi feita em 2016, para os 400 anos de Belém, depois de então, entrou no repertório da OSTP e foi tocada várias”, explicou.

A obra tem ritmos de carimbó e apesar de ter sido escrita por um francês, ele se emergiu na música paraense escrever a composição. Em relação ás convidadas especiais, Lanna Bastos é soprano lírico paraense e disse estar com saudades do público paraense. “A minha última apresentação foi em janeiro do ano passado na Nona Sinfonia Beethoven. Eu pretendo usar toda essa energia e transforma-la em emoção e encanto ao público”, garantiu a cantora lírica convidada.

Já Ana Maria Adade é pianista, solista e camerista, participa desde a primeira versão do Festival de Ópera do Theatro da Paz, entre as muitas montagens, alguns títulos como Machbeth, Il Guarani, Otelo, Pescador de Pérolas, Soror Angelica, La Boheme, Don Giovanni, O Telephone. “Acho que será um concerto marcante, grandioso , comemorando a Adesão do Para a Independdncia. Data muito importante, rica em história”, garantiu a pianista e convidada.

Agende-se

Concerto da OSTP em homenagem à Adesão do Pará à Independência do Brasil

Data: 15/08

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Os ingressos podem ser adquiridos no site ticketfacil.com.br ou na bilheteria do Da Paz a partir das 9h da manhã do dia 15, no valor de R$ 2,00. Dois ingressos por pessoa.

