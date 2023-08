Ópera 'O Menino Maluquinho' chega ao Theatro da Paz no mês de setembro

O Menino Maluquinho, personagem que usa uma panela na cabeça criado pelo cartunista Ziraldo, conquistou as histórias em quadrinhos, cinema, teatro, TV e redes sociais. Agora, ele ganha vida em uma produção operística a ser apresentada no XXII Festival de Ópera do Theatro da Paz, em Belém, nos dias 1º, 3 e 5 de setembro, às 20h. Os ingressos começaram a ser vendidos na última segunda-feira (28), na bilheteria do teatro, e podem também ser adquiridos no site Ticket Fácil.

A ópera “O Menino Maluquinho” traz a imaginação infantil e a visão livro do protagonista, interpretado pelos atores mirins Arthur Cavalléro, de 13 anos, e Fellipe Rocha, de 11 anos, que vão se revezar nas apresentações. A ansiedade e a felicidade são dois sentimentos que estão marcando a grande estreia dos protagonistas no palco.

Essa é a segunda vez que Arthur sobe ao palco do Theatro da Paz, mas é a sua estreia como um protagonista de ópera. “Ele é um menino muito alegre, super contente, divertido e que ama muito a família e os amigos, como eu também. Para dar vida ao Menino Maluquinho, tem que ser uma pessoa divertida, então, nem sempre está sendo somente ‘ele’ ali, tem um pouco de mim”, disse Cavalléro sobre se identificar com o personagem.

Em conversa com o Grupo Liberal, Arthur contou que teve uma preparação intensa para encarar a atuação. Ele buscou em filmes e também nas leituras dos quadrinhos a inspiração necessária para interpretar o Menino Maluquinho. “Trabalhei na partitura, vendo e decorando. Foi bem legal, mas com bastante responsabilidade”, acrescentou o pequeno.

Já Fellipe Rocha estreia na ópera como ator e se diz com o “coração cheia de alegria” por receber essa oportunidade. A felicidade é ainda maior por dividir o papel com o amigo Arthur.

“Estou animada por poder estar fazendo o que gosto, que é cantar e aprender cada vez mais”, complementou o menino.

Beber bastante água, ensaiar todos os dias e se alimentar bem são os pilares que Fellipe tem mantido durante a preparação para encarar o seu papel. “Viver o Menino Maluquinho está sendo uma alegria sem limites em minha vida”, acrescentou o ator mirim.

A história narra as aventuras de um menino alegre e imaginativo, que tem a habilidade de brincar com o tempo e viver experiências incríveis ao lado dos seus amigos. Toda essa infância repleta de amor está presente na ópera escrita por Ernani Aguiar.

O clássico infantil ainda conta com a participação da namorada de Maluquinho, Julieta, e o melhor amigo dele, Bocão, que são interpretados, respectivamente, por Pollyane Vitoria Cardoso, Lúcia Vitória Barbosa da Silva, Eike Salomão e Bruno Ricardo.

A produção, regida por Gabriel Rhein-Schirato, traz cenas repletas de música e coreografia, com libreto de Maria Gessy de Sales e direção de cena de Matheus Sabbá. Para o maestro, a expectativa para recepção do público é a melhor possível. Gabriel Rhein-Schirato acredita que a plateia irá adorar, se divertir e também ficar emocionada com o espetáculo, que é aberto a crianças de todas as idades e adultos.

“A mensagem [da ópera] é bonita, é tocante, fala sobre o universo da criança, sobre a passagem do tempo, sobre amadurecimento, felicidade, profissão. Tudo isso é colocado de uma maneira leve, de uma forma vibrante e com música de qualidade. Todos vão poder mergulhar na literatura do Ziraldo, e eu acho que será uma apresentação de grande sucesso”, afirmou o regente.

Gabriel também elogiou a cultura de Belém “a partir dos seus executantes” ao elogiar os cantores, coro infantil e a orquestra com quem tem trabalhado. “São artistas de muito alto nível no Estado do Pará, que estão para oferecer ao público toda essa diversão e viagem ao mundo do escritor do Menino Maluquinho. É um espetáculo que tem tudo para se conectar com a plateia”, acrescentou. O elenco é formado por mais de 250 pessoas, entre cantores líricos, coros, balé e orquestra.

Os cenários e figurinos, vindo de Manaus (AM), foram inspirados em uma cidade do interior de Minas Gerais, onde se desenrola a trama original criada por Ziraldo, e receberam a assinatura da cenógrafa Giorgia Massetani, junto aos cenotécnicos e diretores de palco do Festival de Ópera do Theatro da Paz.

O Festival é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em parceria com o Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM). A produção é fruto do termo de cooperação denominado Corredor Cultural da Amazônia, assinado em março de 2022 entre a Secretaria de Cultura do Amazonas e o Governo do Pará, por meio da Secult, Theatro da Paz e Teatro Amazonas, na capital manauara.

Serviço

Ópera “O Menino Maluquinho”

Data: estreia no dia 1º de setembro e terá mais duas récitas nos dias 3 e 5;

Horário: às 20h;

Local: no Theatro da Paz;

Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Theatro da Paz e por meio do site Ticket Fácil;

Mais informações sobre a venda de ingressos podem ser obtidas no telefone (91) 98590-3523 ou no e-mail: bilheteriatdapaz@gmail.com.