OpenAI libera 'fábrica de imagens' do ChatGPT para todos os usuários; saiba como usar

A OpenAI anunciou que a ferramenta de geração de imagens do ChatGPT está disponível para todos os usuários, incluindo aqueles da versão gratuita. O CEO da empresa, Sam Altman, confirmou a liberação do recurso em uma publicação no X (ex-Twitter), feita na segunda-feira, 31. Até então, a funcionalidade estava restrita aos assinantes dos planos pagos da plataforma.

A tecnologia, que utiliza o modelo GPT-4o, ganhou popularidade ao recriar ilustrações no estilo do estúdio japonês Studio Ghibli, o que gerou questionamentos sobre direitos autorais e uso de dados para o treinamento do sistema. A empresa não esclareceu quantas imagens os usuários gratuitos poderão gerar diariamente, mas Altman já havia mencionado um limite de três imagens por dia.

Desde o lançamento inicial, a demanda pelo gerador de imagens foi alta, levando a OpenAI a adiar temporariamente sua liberação para usuários não pagantes. O próprio Altman relatou que o uso intenso chegou a sobrecarregar a infraestrutura de processamento da empresa.

VEJA MAIS

O recurso também chamou atenção por usos controversos. Alguns usuários empregaram a ferramenta para criar recibos falsos, como comprovantes de pagamento de restaurantes. Em resposta, a OpenAI afirmou que todas as imagens geradas pelo ChatGPT contém metadados que indicam sua origem e que medidas são adotadas caso as diretrizes da empresa sejam violadas.

A ferramenta de geração de imagens foi lançada oficialmente em 25 de março e, desde então, estava disponível apenas para usuários dos planos ChatGPT Plus, Pro e Team. A ampliação do acesso ao público geral representa um novo passo na estratégia da OpenAI para popularizar seus recursos de inteligência artificial (IA) generativa.

Mesmo com a gratuidade, algumas restrições permanecem. Usuários do plano gratuito têm um limite de uso diário, mas a OpenAI não especificou se esse teto será ajustado conforme a demanda. A empresa afirmou que continuará monitorando o desempenho da ferramenta e poderá impor novas limitações caso necessário.

A febre das imagens no estilo Ghibli geradas pelo ChatGPT escancarou um dilema ético: enquanto usuários comemoravama capacidade de transformar selfies e memes em "obras de Miyazaki" em segundos, artistas e estudiosos alertaram para a banalização de um estilo que leva anos para ser dominado por humanos. Cenas como a queda das Torres Gêmeas em traços ghiblianos ou retratos de figuras históricas no estilo do estúdio japonês levantaram questões sobre os limites entre homenagem, apropriação e distorção da arte.

O debate reflete um conflito maior: plataformas de IA como ChatGPT, MidJourney e Lensa enfrentam processos judiciais de artistas que acusam o uso não autorizado de seus trabalhos para treinar algoritmos. A OpenAI não detalhou as fontes de treinamento do GPT-4o, mas a precisão das recriações do Studio Ghibli - até na reprodução de técnicas de aquarela e traços característicos - sugere que dados protegidos podem estar na base do sistema. Enquanto isso, o ChatGPT quebra recordes: 1 milhão de novos usuários em uma hora após o lançamento do recurso, segundo Sam Altman.

Como usar a nova ferramenta de fotos do ChatGPT?

Para utilizar o recurso de geração de imagens do ChatGPT, disponível tanto na versão web quanto no aplicativo, os usuários devem começar inserindo um prompt descritivo na caixa de texto - como "uma paisagem urbana futurista no estilo cyberpunk" ou "retrato familiar em aquarela, estilo Studio Ghibli". A ferramenta, que opera por meio do modelo GPT-4o, processa o pedido em segundos, apresentando até quatro variações da imagem solicitada.

A qualidade dos resultados depende da especificidade do prompt. Para um resultado mais satisfatório, o ideal é incluir detalhes como estilo artístico, paleta de cores, iluminação e elementos complementares para obter melhores resultados. Por exemplo, um pedido como "cachorro golden retriever em um campo de girassóis ao entardecer, estilo impressionista com pinceladas visíveis" tende a gerar imagens mais precisas do que instruções genéricas. A ferramenta também permite que os usuários solicitem ajustes como "mais contraste" ou "cores mais vibrantes" diretamente no chat.

Além de criar imagens a partir de descrições textuais, o ChatGPT também permite que os usuários editem fotos já existentes. Ao clicar no ícone + ao lado da caixa de texto, é possível fazer upload de uma imagem pessoal e combiná-la com instruções específicas. Por exemplo: "Transforme esta foto em uma pintura impressionista" ou "Aplique o estilo Studio Ghibli a esta foto". A funcionalidade opera com a mesma tecnologia de geração de imagens do GPT-4o, mas com foco na reinterpretação de conteúdo visual existente.