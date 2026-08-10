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Olhares e imagens se interpenetram em mostra sobre videopoemas e videoarte em Belém

Evento artístico ocorrerá no Sesc Ver-o-Peso nesta terça (11) e quarta (12), às 19h

Eduardo Rocha
fonte

Mostra apresenta videopoemas, como este de Rodrigo Briveira, ao público no centro histórico de Belém (Foto: Divulgação)

O público de Belém vai ter a oportunidade de conferir de perto no Sesc Ver-o-Peso, nesta terça-feira (11) e na quarta-feira (12), às 19h, como a arte da literatura é capaz de avançar em linguagens e construir novos horizontes, novos olhares, aproveitando-se, de modo especial, de recursos tecnológicos. Será por meio da mostra "Poesia Expandida: o Videopoema e a Videoarte como Escritas Literárias", que apresenta uma seleção de obras audiovisuais dos poetas e videoartistas Andreev Veiga, Marcílio Caldas Costa e Rodrigo Briveira. O evento proporcionará a exibição dos trabalhos e uma conversa aberta ao público com os artistas, propondo uma reflexão sobre os caminhos da poesia na contemporaneidade e suas relações com as tecnologias da imagem e do som.

"Vai ser uma conversa aberta entre os artistas e o público acerca de que maneira a relação entre palavra, imagem e som tenciona a criação literária por meio das possibilidades de fazer isso. Quem participar, inclusive, receberá certificado", adianta o poeta Rodrigo Briveira.

Romper fronteiras

Esse autor explica sobre o conteúdo do evento. "Falar de videopoema e videoartes como poesia expandida é pensar na criação como ponto de partida, não de chegada, como forma de romper fronteiras e não de manter uma visão vertical da expressão artística, isto é, não olhar para cima ou para baixo, mas em todas as direções possíveis, expandir os horizontes, criar uma rede de estímulos. O videopoema e a videoarte são gêneros cinematográficos independentes capazes de distender a realidade; são formas peculiares e sensíveis de olhar o que nos cerca". 

Briveira destaca que, no videopoema, "tudo se interpenetra: as palavras, as imagens, os sons, mas também o olhar, tanto do videoartista quanto do espectador, a sensibilidade na composição, o precário, a transição entre as mídias, a interferência causada pelos estímulos visuais e sonoros". "São muitos os elementos dialogando entre si e cada experiência é diferente, contando, inclusive, com a bagagem cultural de cada pessoa que tem contato com esse tipo de produção audiovisual – o videopoema é algo que transborda e se expande para além de qualquer forma que ouse conter a poesia que carrega, por isso pensá-lo como poesia expandida".

O poeta destaca que arte literária adapta-se a novas tecnologias e novos suportes "para devorar o mundo e suas transformações, e não ser devorada". "A literatura é uma camaleoa faminta e canibal. Devorará, inclusive, a si mesma, como a serpente no símbolo Oroboros, para continuar construindo a si própria", arremata Rodrigo Briveira.


Serviço:
Mostra 'Poesia Expandida: o Videopoema e a Videoarte como Escritas Literárias' 
Em 11 e 12 de agosto de 2026, às 19h
No Sesc Ver-o-Peso, no Boulevard Castilhos França, 522,
no bairro da Campina, em Belém (PA)
Link para inscrição: https://www.sesc-pa.com.br/evento/inscricao/cultura/poesia-expandida-o-videopoema-e-a-videoarte-como-escritas-literarias
Trabalhador do comércio e dependentes: gratuito
Público geral: R$ 8,00 (cada dia)
Informações: (91) 98486-1498 e em sesc-pa.com.br

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Palavras-chave

cultura

mostra ´poesia expandida: o videopoema e a videoarte como escritas literárias'
Cultura
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