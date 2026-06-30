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'Obsessão', fenômeno da bilheteria mundial, chega às plataformas digitais nesta semana

Ainda em cartaz nos cinemas brasileiros, o filme será disponibilizado para compra e aluguel digital

Estadão Conteúdo
fonte

"Obsessão", de Curry Barker (Divulgação)

Grande fenômeno dos cinemas em 2026, Obsessão já tem data para ser lançado nas plataformas digitais brasileiras. O longa dirigido por Curry Barker teve sua chegada à loja do Prime Video oficializada depois de bater os US$371,1 milhões nas bilheterias mundiais.

Ainda em cartaz nos cinemas brasileiros, o filme será disponibilizado para compra e aluguel digital a partir desta quarta-feira, 1º de julho.

Orçado em apenas US$ 750 mil, Obsessão é um dos filmes originais de maior sucesso da última década, inclusive superando Pecadores, que rendeu o Oscar de Melhor Ator para Michael B. Jordan e Melhor Roteiro Original para Ryan Coogler. O filme de 2025 teve orçamento estimado de US$ 90 milhões e bilheteria mundial de US$ 370 milhões.

Já oficialmente um dos filmes mais rentáveis de todos os tempos, Obsessão conquistou grande parte do público pela divulgação boca a boca, sendo uma das poucas produções a crescer em arrecadação semanal após seu final de semana de estreia.

Desde a sua estreia nos cinemas, o terror tem dominado as redes sociais. Entre memes e momentos virais do elenco em entrevistas, Obsessão também levantou diversos debates sobre relacionamentos abusivos e fãs discutindo quem seria o verdadeiro vilão da história.

Com direção e roteiro de Curry Barker, Obsessão conta a história de Bear (Michael Johnston), um jovem tímido que é apaixonado por sua colega de trabalho e amiga de infância, Nikki (Inde Navarrete) e, apesar do incentivo do melhor amigo, Ian (Cooper Tomlinson), e da química com Sarah (Megan Lawless), não consegue confessar seu amor. Após realizar um desejo com uma varinha de salgueiro para que a jovem o ame mais que tudo, Bear vê a amada apresentar um comportamento cada vez mais perturbador à medida que o relacionamento dos dois avança.

Como ver 'Obsessão' no streaming

Obsessão está em cartaz nos cinemas brasileiros e ficará disponível para compra e aluguel digital na loja do Prime Video a partir de 1º de julho, sem valor anunciado até a publicação deste texto. Ainda não há previsão para o longa chegar ao catálogo para assinantes do streaming.

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CINEMA/OBSESSÃO/PLATAFORMAS DIGITAIS
Cultura
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