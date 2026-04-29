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Obra de Eloi Iglesias agora é patrimônio cultural imaterial do Pará

Governadora Hana Ghassan Tuma sancionou a Lei nº 11.425, de 28 de abril de 2026, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará o trabalho artístico e cultural desse artista emblemático que há 55 anos faz parte da identidade paraense

Eduardo Rocha
fonte

Eloi Iglesias, ícone da cultura paraense, tem seu trabalho reconhecido na Alepa e Governo do Estado do Pará (Foto: Thiago Gomes / Arquivo O Liberal)

Agora, é lei. Um dos artistas mais emblemáticos da cultura paraense, o trabalho do cantor, compositor, ator e produtor cultural Eloi Iglesias, 71 anos de idade e 55 de atuação no cenário artístico e cultural do Pará, vira patrimônio cultural do Estado do Pará. O Diário Oficial do Estado do Pará (DIOE) desta quarta-feira (29) traz a Lei nº 11.425, de 28 de abril de 2026, assinada pela governadora do Estado Hana Ghassan Tuma e que trata desse conteúdo..

Essa legislação declara "como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará a Obra do Artista Eloi Iglesias". "A Assembleia Legislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono  a seguinte Lei: Art. 1º Fica declarada como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará a Obra do Artista Eloi Iglesias, nos termos do art. 286 da Constituição do Estado do Pará", é o teor da lei assinada por Hana Ghassan.

Construção coletiva

"Eu fico muito feliz, muito honrado. Para mim, não é meu isso, entendeste? Porque a gente sabe a quantidade de artistas que poderiam estar ali naquele lugar também, entendeste? Então, por exemplo, isso é a demonstração que a gente pode chegar lá. Qualquer um, né? Pode ter o seu legado reconhecido, para se manter vivo, mesmo depois que vocêvire cinza, né? Então, assim, é importante que o teu legado pode fortalecer a luta de outras pessoas que virão depois. A gente só a estica a mão para puxar as pessoas junto para a gente, entendeste? Bora junto, a gente tem que estar junto, ninguém constrói nada sozinho, né?", destaca o multiartista Eloi Iglesias, que transita por várias expressões da arte.

A canção "Pecados de Adão" e outras interpretações musicais, o bloco Fofó de Belém e a Festa da Chiquita no mês de outubro na capital do Pará, que este ano chega a 50 anos de história, fora outras performances e atitudes, fazem de Eloi Iglesias um artista conhecido internacionalmente e muito querido como expressão cultural da Amazônia.

 

 

 

 

 

 

 

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