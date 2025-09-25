O que é granuloma eosinofílico, doença que fez filho de Wesley Safadão passar por cirurgia

Yhudy, de 14 anos, filho do ex-casal Wesley Safadão e Mileide Mihaile, foi diagnosticado com uma forma benigna de tumor ósseo raro, o granuloma eosinofílico, no osso parietal do crânio. O jovem passou por uma cirurgia de emergência na última sexta-feira (19), após reclamar de dores de cabeça persistentes.

O que é o granuloma eosinofílico?

O granuloma eosinofílico é um tumor benigno composto por células do sistema imunológico, os histiócitos. A condição se manifesta por meio de lesões destrutivas nos ossos ou na pele. Embora a causa seja desconhecida, ela está associada a reações alérgicas e pode afetar diferentes partes do corpo, sendo um componente de um grupo de doenças mais abrangente chamado histiocitose de células de Langerhans.

Essa doença é heterogênea e pode atingir vários órgãos. "Pode ter lesão óssea, na pele ou no fígado. O osso é um dos órgãos mais acometidos", explica o hematologista Anderson Felipe da Silva, do Hospital Horizonte.

Como são feitos o diagnóstico e o tratamento?

Por ser uma doença rara e com sintomas comuns a outras condições (como dor de cabeça ou lesões de pele), o diagnóstico é complexo. Os médicos tendem a investigar outras possibilidades primeiro. "Mas se o paciente tem um sintoma persistente que não melhora, é um alerta", afirma o especialista.

O diagnóstico definitivo é feito por meio de biópsia, onde uma amostra do tecido afetado (como a lesão na pele ou um fragmento ósseo) é retirada para análise laboratorial. O tratamento varia de acordo com o quadro do paciente. Se a doença é localizada (em apenas um ponto, como no caso de Yhudy), a lesão pode ser retirada por meio de cirurgia, sem necessidade de quimioterapia. No entanto, se a condição se espalha para mais de um órgão, o uso de medicamentos é necessário. Felizmente, Yhudy se encontra na forma mais tranquila da doença.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)